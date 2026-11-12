Guusje (16) werd doodgereden op kruising, trucker krijgt taakstraf

Vrachtwagenchauffeur Jerry van den E. (56) uit Waalwijk heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het doodrijden van de 16-jarige Guusje in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Hij mag ook een jaar niet rijden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Guusje uit Eindhoven overleed op 4 november 2024 toen een vrachtwagen haar aanreed op de kruising van de Piuslaan en de Leenderweg. Volgens de rechtbank had Van den E. te weinig oog voor de fietsers op het fietspad. Hij had Guusje kunnen én moeten zien. Zeker van een beroepschauffeur mag je verwachten dat hij in zo’n situatie extra oplet op fietsers, oordeelt de rechtbank in het vonnis.

Allebei groen

Guusje fietste aan het begin van de middag van het Lorentz Casimir Lyceum terug naar huis. Op de kruising wilde zij rechtdoor, maar de vrachtwagen sloeg rechtsaf. Beiden hadden groen, maar Van den E. zag haar over het hoofd en reed haar aan. Guusje overleed op de plek van het ongeluk.

Van den E. betoogde tijdens de zitting dat hij Guusje écht niet had gezien. Maar volgens de rechtbank had hij haar wel moeten zien. “Hij was daar bekend en wist dat hij voorrang moest verlenen aan fietsers”, oordeelt de rechtbank. “Een vrachtwagenchauffeur heeft een grote verantwoordelijkheid en als het misgaat, is al gauw sprake van zwaar letsel. En daarom moet een vrachtwagenchauffeur blijven controleren of er fietsers waren die voorrang hadden.”