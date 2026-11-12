Guusje (16) werd doodgereden op kruising, trucker krijgt taakstraf
Vrachtwagenchauffeur Jerry van den E. (56) uit Waalwijk heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het doodrijden van de 16-jarige Guusje in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Hij mag ook een jaar niet rijden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.
Guusje uit Eindhoven overleed op 4 november 2024 toen een vrachtwagen haar aanreed op de kruising van de Piuslaan en de Leenderweg. Volgens de rechtbank had Van den E. te weinig oog voor de fietsers op het fietspad. Hij had Guusje kunnen én moeten zien. Zeker van een beroepschauffeur mag je verwachten dat hij in zo’n situatie extra oplet op fietsers, oordeelt de rechtbank in het vonnis.
Allebei groen
Guusje fietste aan het begin van de middag van het Lorentz Casimir Lyceum terug naar huis. Op de kruising wilde zij rechtdoor, maar de vrachtwagen sloeg rechtsaf. Beiden hadden groen, maar Van den E. zag haar over het hoofd en reed haar aan. Guusje overleed op de plek van het ongeluk.
Van den E. betoogde tijdens de zitting dat hij Guusje écht niet had gezien. Maar volgens de rechtbank had hij haar wel moeten zien. “Hij was daar bekend en wist dat hij voorrang moest verlenen aan fietsers”, oordeelt de rechtbank. “Een vrachtwagenchauffeur heeft een grote verantwoordelijkheid en als het misgaat, is al gauw sprake van zwaar letsel. En daarom moet een vrachtwagenchauffeur blijven controleren of er fietsers waren die voorrang hadden.”
Van den E. sloeg rechtsaf, omdat hij dacht dat het fietspad vrij was. Hij merkte al snel dat het mis was. Toen hij uit zijn truck stapte, zag hij Guusje liggen. “Ik zag meteen dat ze niet meer leefde”, vertelde hij in de rechtbank.
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Dode hoek geen excuus
Volgens de advocaat van Van den E. was Guusje de laatste seconden voor het ongeluk bijna niet zichtbaar, omdat ze in de dode hoek reed. De rechtbank veegt dat argument van tafel. Guusje moet al 166 meter zichtbaar zijn geweest voor Van den E. Op twee momenten reed zij zelfs voor hem en toen had hij haar al moeten zien. Volgens de rechtbank is het geen excuus dat hij haar op één moment, net voor de aanrijding, niet heeft gezien.
Met de taakstraf van 240 uur en de rijontzegging van acht maanden plus vier maanden voorwaardelijk legt de rechtbank dezelfde straf op als de officier van justitie twee weken geleden eiste. De officier noemde het rijgedrag van Van den E. “aanmerkelijk onvoorzichtig” en onder de maat voor een beroepschauffeur.
“Als iedereen alleen maar even zou kijken op een kruising, dan zouden we dagelijks meerdere doden hebben in het verkeer”, zei de officier. “Juist omdat een truck een dode hoek heeft, moet een chauffeur extra voorzichtig zijn en vooruitkijken en anticiperen.”
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