Tienduizenden pepernoten en kilometers kabel: Grave bijna klaar voor Sint

Kilometers kabel worden uitgerold, op de Markt verrijst het podium en tussen de pittoreske huizen verschijnen overal vlaggetjes. Grave werkt hard om alles op tijd klaar te hebben voor de landelijke intocht van Sinterklaas, zaterdag. “Het is een hele happening”, zegt Jos Derksen van de wijkraad.

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij Bakkerij Lamers draait de speculaas- en pepernotenmachine overuren. Bakker Harm werkt aan een flinke bestelling voor de goedheiligman. “We maken honderden speculaaspoppen, maar als je kijkt naar pepernoten en speculaas, dan praat je over tienduizenden.”

Met één machine kan de bakker verschillende lekkernijen maken. Door telkens een andere wals te plaatsen, rollen er steeds andere vormen uit. Het deeg maakt hij volgens een oud familierecept. “Dat recept komt nog van mijn opa”, vertelt de bakker. Wat er precies in zit, blijft geheim.

Kabels door de stad

Ook buiten de bakkerij is het druk. Een ploeg van negen mensen loopt met grote rollen kabel door het hele vestingstadje, voor de televisie-uitzending van zaterdag. “Er ligt straks hier in Grave zo’n 7 tot 8 kilometer aan kabel”, zegt kabellegger Jan.

Kilometers aan kabel worden door het hele vestingstadje gelegd (foto: Tom Berkers).

Een van zijn collega’s weet dat het vroeger nog veel meer was. “Jaren terug moest je voor iedere camera een losse koperkabel leggen. Dan praat je over zo’n 20 kilometer aan kabel. Nu zijn de kabels gebundeld en kun je er wel twaalf camera’s mee bedienen.”

Huizenhoog podium

Even verderop, op de Markt, verrijst ondertussen het huizenhoge hoofdpodium. Daar stapt Sinterklaas na de intocht van zijn paard. Daarna krijgt hij een aantal verrassende optredens uit de gemeente te zien. Technisch producent Albert Jan is een van de harde werkers. “Wij maken nu eerst de constructie.”

Het hoofdpodium wordt gebouwd op de Markt in Grave (foto: Tom Berkers).

Hij heeft twee diagonale spanten vast. “Die zorgen ervoor dat het podium stevig wordt, zodat de goedheiligman er veilig op kan staan.” Als dat in orde is, komt er een dak op, worden licht en geluid geplaatst en wordt alles mooi versierd. “Dan kan het feest gaan beginnen.” Overal vlaggetjes

Om het stadje er nóg gezelliger uit te laten zien, hangen er overal versieringen aan de huizen. Van pakjes tot vlaggetjes. Jos Derksen van de wijkraad is een van de vlaggenhangers. “We gaan zo’n tachtig tot negentig vlaggetjes ophangen door de hele binnenstad.”

Een van de straten in Grave die al flink versierd is (foto: Tom Berkers).

De houders daarvoor zijn al eerder aan de lantaarnpalen bevestigd. “De binnenstad is al prachtig, maar we willen het nu extra mooi maken”, vertelt hij. “Dit maak je maar één keer mee. Als ik zie hoe Grave hiermee op de kaart wordt gezet, dan vind ik dat echt prachtig.”

Sinterklaasintocht Grave Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Lees wat je allemaal kunt verwachten.