Erik van Muiswinkel wordt nieuwe Sint-raadgever, beweert deze fan uit Grave

Het is de vraag der vragen die het land al dagenlang in zijn greep houdt: wie wordt de opvolger van Stefan de Walle bij het Sinterklaasjournaal? Een Sint-fan uit Grave, de stad waar dit jaar de landelijke intocht is, weet het zeker: acteur Erik van Muiswinkel trekt de tabberd aan.

Freek van der Venne Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De theorie van de Sint-fan plofte woensdagavond op de digitale deurmat van Omroep Brabant. De mail is met geheimzinnigheid omgeven, want hij is anoniem verstuurd. Helemaal in stijl met alles rondom Sinterklaas en de zoektocht naar een nieuwe raadgever dus. Is de mailer, die zich Sint-fan noemt, misschien beter geïnformeerd dan hij durft toe te geven? De Sint-fan heeft het Sinterklaasjournaal bekeken alsof het een aflevering van Wie is de Mol? is. Dat programma, en vooral de kijkers ervan, staat erom bekend dat de hints voor de mol in de kleinste details zitten verstopt. We pluizen de theorie over Erik van Muiswinkel als nieuwe Sint-raadgever hieronder voor je uit. Motormuis

Al in de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal, die afgelopen maandag te zien was, kwam er een motorrijder voorbijgesjeesd. De Sint-fan ziet daar al de eerste tip in: een koosnaam voor een motorrijder is motormuis. En dat verwijst dan weer naar de achternaam: Van Muiswinkel. De muistip komt trouwens nog een keer voorbij in deze theorie: woensdag werd er gefilmd bij schoenmakerij Piep van Tuyn. En een muis piept. Dezelfde houding

Ook andere signalen zijn voor deze tipgever hét bewijs dat Erik van Muiswinkel zaterdag bebaard op de Pakjesboot verschijnt. Kijk maar eens naar de foto hierboven. Op de ene foto zie je de nieuwe raadgever op een foto van de NTR, op de andere een kiekje van Erik van Muiswinkel. Ze zitten er allebei precies hetzelfde bij.

Erik van Muiswinkel is al actief als hulpsint (foto: boekdesint.nl).

Pieten-verwijzingen

Erik van Muiswinkel was jarenlang te zien als Hoofdpiet bij de landelijke Sint-intocht en in het Sinterklaasjournaal. We hebben Sinterklaas nog niet gezien in de eerste afleveringen van het Sinterklaasjournaal. Zijn kostuum is wel aan boord van de Pakjesboot, maar van Sinterklaas zelf ontbreekt elk spoor. Toch zijn er volgens de Gravenaar tekenen die op Erik van Muiswinkel wijzen. “Pieterman is terug aan boord”, was in de eerste aflevering te horen. En in de aflevering van woensdag zei de huidige Hoofdpiet: “Hoofdpiet stemt op de Hoofdpiet om Sinterklaas te worden.” Frank Lammers zegt in de Omroep Brabant-podcast NiNa Lammers Luisteren zeker te weten wie de opvolger van Stefan de Walle wordt.

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Oude boom is stoel geworden

Ook een omgezaagde boom, waar een stoel van Sinterklaas van gemaakt zou zijn, is volgens deze theorie een tip: de oude boom (Van Muiswinkel als Hoofdpiet) is een nieuwe stoel geworden, de stoel van Sinterklaas. Van Muiswinkel is al hulpsint

Er zijn ook tekenen buiten het Sinterklaasjournaal die op Van Muiswinkel hinten. Zo is hij al jaren actief als hulpsint. Opvallend detail: op boekdesint.nl, een website waar hulpsinterklazen hun diensten aanbieden, was Van Muiswinkel vorig jaar rond deze tijd nog te boeken. Nu staat hij niet meer in het overzicht. Een NTR-sint zou het al druk genoeg hebben met het Sinterklaasjournaal en alles wat erbij komt kijken, is de gedachte.

Erik van Muiswinkel staat inmiddels niet meer op boekdesint.nl, dit is een screenshot van de website vorig jaar (beeld: boekdesint.nl).

De agenda van Erik van Muiswinkel is volgens de tipgever “verdacht leeg”. Hij speelt samen met pianist Cor Bakker de voorstelling De Gouden Jaren, behalve tussen 12 november en 10 december, blijkt uit het overzicht op Cabagenda. Grofweg de periode dat Sinterklaas in Nederland is, plus een paar dagen vrij dus. Andere opties

Het lijkt erop dat we tot zaterdag, de dag van de intocht in Grave, moeten wachten voor we de nieuwe raadgever van Sinterklaas in beeld zien. Sinds Stefan de Walle zijn vertrek heeft aangekondigd, passeert de ene na de andere naam als zijn opvolger. Daan Schuurmans werd door Sinttalk, dat zich presenteert als “het platform voor Sinterklaasnieuws”, al snel genoemd als opvolger, maar hij ontkende. Ook Gijs Naber, Kasper van Kooten, Ramsey Nasr en Jochem van Gelder zijn genoemd als opvolger van De Walle. Hier lees je alle verhalen over de Sinterklaasintocht in Grave.