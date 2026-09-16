Stefan de Walle stopt: primeur in Grave met Sint-intocht van nieuwe 'echte'

Grave wacht een bijzondere primeur tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Acteur Stefan de Walle, die vijftien jaar lang gestalte gaf aan de rol van de Goedheiligman in het Sinterklaasjournaal, stopt per direct. En dus is de vuurdoop van de nieuwe ‘echte’ in november in Brabant.

Opvallend: Stefan de Walle kwam als zijn bebaarde alter-ego nooit in Brabant. Het is zelfs al 26 jaar geleden dat de echte je-weet-wel in onze provincie voet aan wal zette. Om precies te zijn: op 18 november 2000 in Woudrichem. In die tijd is de landelijke intocht op meerdere fronten flink veranderd: Bram van der Vlugt was toen nog de man achter de lange baard, het Sinterklaasjournaal met Dieuwertje Blok bestond nog niet eens - Aart Staartjes presenteerde - en de Pieten zouden pas jaren later roetvegen krijgen na een van de meest gevoerde discussies van het afgelopen decennium. Dag hoor!

"Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na vijftien jaar mijn rol als adviseur van de nationale Sint", laat De Walle woensdag weten in een persbericht van omroep NTR. "Aan alle kleine en grote kinderen van Nederland zeg ik: het was me een eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar! Dag hoor!"

De NTR zegt dat De Walle "meerdere generaties kinderen een prachtige sinterklaastijd bezorgd". Zelfs de Hoofdpiet laat van zich horen in het persbericht van de omroep: "Ik denk dat ik namens alle pieten spreek als ik zeg dat wij ons geen betere en lievere baas en collega konden wensen."

Sinterklaas in Grave De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 14 november in Grave. De gemeente Land van Cuijk werd door de NTR gevraagd en moet er een half miljoen euro voor neertellen. Burgemeester Marieke Moorman vindt het dat 'meer dan waard'. Voor dat geld staat Grave vijf kwartier lang in het middelpunt van de belangstelling voor zo’n twee miljoen tv-kijkers en behaagt het de Sint om, hopelijk probleemloos, aan te meren in het Maasstadje.

Wie wordt de opvolger van Stefan de Walle?

De NTR heeft nog niet bekendgemaakt welke acteur de tabberd, baard en mijter van De Walle overneemt. Maar als we de Sint-tamtam mogen geloven, neemt Daan Schuurmans de staf van hem over. Zijn naam wordt in ieder geval genoemd op de social media-kanalen van Sinttalk, dat zich presenteert als 'het platform voor Sinterklaasnieuws'. Sinttalk bracht het nieuws over het vertrek van De Walle woensdag al naar buiten voordat de NTR het officieel bevestigde. Dat er een nieuwe 'echte' is gevonden, lijkt al wel zeker. Want hoewel de intocht van Sinterklaas in november altijd live is, worden de meeste reportages voor het Sinterklaasjournaal ruim van tevoren gedraaid. Hier lees je alle verhalen over de Sinterklaasintocht in Grave.