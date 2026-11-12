Son en Breugel verhoogt ozb met 48 procent door hoge jeugdzorgkosten

Son en Breugel grijpt naar een drastische maatregel om de begroting rond te krijgen. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar met 48 procent. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met die forse belastingverhoging. De reden: de oplopende kosten voor jeugdzorg.

In 2022 besloot de regering dat er in 2030 een einde komt aan gesloten jeugdzorg. Jongeren moeten voortaan in vrijheid kunnen leven. Daardoor zijn kinderen met ernstige gedragsproblemen aangewezen op dure maatwerkoplossingen met gespecialiseerde zorgverleners. Binnen de gewone zorg is daar maar weinig aanbod voor.

Dure maatwerkzorg Het gaat daarbij om jongeren die specialistische zorg nodig hebben. Een paar jongeren krijgen bijvoorbeeld 1-op-1-begeleiding in een vakantiehuisje, met heel specifieke zorg en expertise. Niet alle gemeenten hebben die expertise in huis. Daarom besteden ze die zorg uit.

De financiële situatie van Son en Breugel staat onder druk. Vooral de jeugdzorg is voor de gemeente een lastige kostenpost. Jaarlijks gaat er zo’n 7 miljoen euro naar jeugdzorg, waarvan 1,5 miljoen euro opgaat aan slechts vier cliënten.

Reserves bijna op

Wethouder Steven Grevink zei afgelopen weekend tegen de NOS geen andere oplossing te zien dan de ozb te verhogen. “Onze reserves beginnen op te raken. Het wordt spannend hoelang we het nog volhouden op deze manier.”

Woensdagavond kreeg Grevink de steun van de gemeenteraad. Om de begroting sluitend te krijgen, kiest Son en Breugel voor een combinatie van bezuinigingen en hogere belastingen. De hogere ozb moet de gemeente jaarlijks zo’n 3,1 miljoen euro extra opleveren. Voor de eigenaar van een gemiddeld koophuis komt dat volgens Studio040 neer op zo’n 16,80 euro extra per maand.

Maar zelfs dat is volgens Grevink geen garantie. Mogelijk moet het jongerencentrum alsnog dicht, en dat wil hij juist voorkomen. “Hier kun je in een vroeg stadium met jongeren in gesprek gaan en voorkomen dat ze zwaardere jeugdzorg nodig hebben.”

‘Heel veel’

De meeste inwoners die Omroep Brabant donderdag sprak, vinden de belastingverhoging fors. “Ik schrok toen ik het las”, zegt Frank. Toch begrijpt hij dat de gemeente op zoek moet naar extra geld. “Ik weet dat jeugdzorg duur is en dat mag ook. Als ik daardoor iets meer moet betalen, vind ik dat niet zo erg. Maar 48 procent in één keer is wel heel veel.”

Om duidelijk te maken hoe fors hij de stijging vindt, vergelijkt Frank het met een broodje ossenworst. “Als de prijs daarvan ineens met 48 procent omhooggaat, wil niemand het meer hebben.” Volgens hem gaan inwoners van Son en Breugel de belastingverhoging echt in hun portemonnee voelen.

‘Pijn gaat het doen’

Ook Loes vindt de verhoging fors, al begrijpt ze dat de gemeente weinig keuze lijkt te hebben. “Pijn gaat het wel doen.”

Andere inwoners reageren minder begripvol. “We hebben er niet zoveel over te zeggen”, zegt Brigitte. “Als het geld aan iedereen besteed zou worden, vind ik het goed, maar anders niet.”