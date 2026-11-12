Dit is waarom een Britse tv-ploeg speciaal naar Den Bosch kwam

Een cameraploeg van de Britse nieuwszender Sky News kwam vorige week speciaal naar Den Bosch. De zender wilde bij Traject op Maat (TOM) zien hoe jongeren zonder opleiding of werk weer op weg worden geholpen. De aanpak valt op, omdat er in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbare zorgen zijn.

Teambegeleider Tom Peer was samen met Isis ook live te zien in het ochtendnieuws van Sky News. Ook hij deed het interview helemaal in het Engels. “Ze hebben mij gematst en een plezier gedaan. Ik heb echt een paar keer zitten brabbelen, maar die stukken hebben ze net niet gebruikt”, blikt hij terug.

Vorige week stond ze voor de camera van de tv-ploeg en mocht ze in het Engels over haar ervaringen vertellen. “Ze hebben mij niet ondertiteld, dus dan is het wel verstaanbaar geweest”, grapt ze. Zenuwachtig was ze absoluut niet. “Ik hou van het land en het zijn leuke mensen. Bovendien krijg je niet elke dag de vraag om op een grote Britse zender te komen.” Wat Isis toen nog niet wist: Sky News heeft op Facebook dertien miljoen volgers.

Isis Pennings is een van de jongeren die de Britten volgden . Ze studeerde fotografie en had tussendoor ook wat baantjes. Maar door miscommunicatie en haar paniekstoornis kwam ze thuis te zitten. Daar voelde ze zich niet fijn bij. Via vrienden kwam ze uiteindelijk bij TOM terecht, waar ze zich al snel thuis voelde.

Britse zorgen

De filmploeg kwam op een bijzondere manier in Den Bosch terecht. In het Verenigd Koninkrijk hebben bijna een miljoen jongeren geen baan en volgen ze geen onderwijs, opleiding of training. Ook de Britse premier Andy Burnham sprak daar zijn zorgen over uit. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw en raakte zo geïnspireerd door de aanpak in ons land.

Sky News ging op zoek en kwam zo uit in Den Bosch, de hoofdstad van onze provincie. Peer kreeg in zijn vakantie een mail. Eerst dacht hij dat collega’s hem in de maling namen, maar al snel bleek het serieus te zijn.

Peer vroeg Isis of ze haar verhaal wilde delen. Door zich bij TOM aan te melden, ontdekte ze dat ze behoefte had aan regelmaat. “Ik heb ritme nodig om normaal te functioneren. Anders ga ik op een random moment op de dag een dutje doen. Dan kan ik uiteindelijk ‘s nachts niet slapen en is mijn dag-nachtritme verstoord.”

Persoonlijke aandacht

Bij TOM krijgen de deelnemers loopbaangesprekken, maar ook lessen burgerschap, Nederlands en rekenen. Daarnaast spelen ze spelletjes. Persoonlijke aandacht en vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk. “We geven jongeren aandacht. Er wordt vertrouwen opgebouwd en je gaat samen denken over goede vervolgstappen. Als je wil dat iemand jou vertelt wat er aan de hand is, gaat het makkelijker als jij ook vertelt wat er met je aan de hand is. Mijn deelnemers kenden de namen van mijn drie kinderen. Ik liet ze vakantiefoto’s zien. Het is echt samen”, legt Peer uit.

Hij vervolgt: “Wij zijn geen school. De sfeer is wat anders. We doen ons best om veel lol te hebben en veel te lachen. We zitten heel erg op de relatie.” Ook de samenwerking met de gemeente en werkgevers is daarbij belangrijk.

In de paar maanden dat Isis nu bij TOM zit, zet ze naar eigen zeggen al flinke stappen en heeft ze een doel voor ogen. “Ik wil terug naar school en iets creatiefs doen. Wat dat precies is, moet ik nog uitvogelen. Maar ik heb wel een paar ideeën. Mijn plan is om naar open dagen te gaan en vragen te stellen.”