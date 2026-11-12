Bossche vrouw verdacht bij drie mislukte moordaanslagen in Europa

Een Iraanse activist ontsnapte in 2024 in Haarlem aan een moordaanslag. Twee gewapende mannen stonden bij zijn huis, maar de politie kon op tijd ingrijpen. Nu staat een vrouw (29) uit Den Bosch terecht voor de extra beveiligde rechtbank in Schiphol omdat ze zou hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Justitie eist zes jaar cel tegen haar. Ook in Italië en Spanje wordt ze veracht van het voorbereiden van moordaanslagen.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het doelwit was Siamak Tahmasbi, een Iraanse activist die zich openlijk uitspreekt tegen de regering van Iran. Hij werd al langer bedreigd. In de nacht van 5 op 6 juni 2024 probeerden twee gewapende mannen zijn woning in Haarlem binnen te komen. Tahmasbi sloeg alarm en de politie kon de mannen aanhouden. Ze hadden geladen vuurwapens en een grote hamer bij zich. Volgens justitie waren ze van plan de activist te vermoorden. Foto gemaakt terwijl activist rookte

De 29-jarige Chahinez K. uit Den Bosch zou hebben geholpen bij de voorbereiding van die aanslag. Op 26 april 2024, ruim een maand voor de moordpoging, stond ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) bij zijn huis. Ze stuurde berichten naar haar ex-vriend, die wordt gezien als een van de mannen achter het moordplan. In die berichten schreef ze onder meer dat Tahmasbi voor het raam stond te roken. Ook maakte ze een foto van hem. Ze gaf door dat de man zijn huis niet verliet. Volgens het OM werd die informatie later gebruikt door de mannen die de aanslag moesten uitvoeren.