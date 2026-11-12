Bossche vrouw verdacht bij drie mislukte moordaanslagen in Europa
Een Iraanse activist ontsnapte in 2024 in Haarlem aan een moordaanslag. Twee gewapende mannen stonden bij zijn huis, maar de politie kon op tijd ingrijpen. Nu staat een vrouw (29) uit Den Bosch terecht voor de extra beveiligde rechtbank in Schiphol omdat ze zou hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Justitie eist zes jaar cel tegen haar. Ook in Italië en Spanje wordt ze veracht van het voorbereiden van moordaanslagen.
Het doelwit was Siamak Tahmasbi, een Iraanse activist die zich openlijk uitspreekt tegen de regering van Iran. Hij werd al langer bedreigd.
In de nacht van 5 op 6 juni 2024 probeerden twee gewapende mannen zijn woning in Haarlem binnen te komen. Tahmasbi sloeg alarm en de politie kon de mannen aanhouden. Ze hadden geladen vuurwapens en een grote hamer bij zich. Volgens justitie waren ze van plan de activist te vermoorden.
Foto gemaakt terwijl activist rookte
De 29-jarige Chahinez K. uit Den Bosch zou hebben geholpen bij de voorbereiding van die aanslag. Op 26 april 2024, ruim een maand voor de moordpoging, stond ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) bij zijn huis. Ze stuurde berichten naar haar ex-vriend, die wordt gezien als een van de mannen achter het moordplan.
In die berichten schreef ze onder meer dat Tahmasbi voor het raam stond te roken. Ook maakte ze een foto van hem. Ze gaf door dat de man zijn huis niet verliet. Volgens het OM werd die informatie later gebruikt door de mannen die de aanslag moesten uitvoeren.
Advocaat vertelt ander verhaal
Maar volgens de advocaat van de Bossche vrouw zat het heel anders. K. zou helemaal niet hebben geweten dat er plannen waren om iemand te vermoorden. Ze had volgens hem alleen de opdracht gekregen een gps-tracker onder de auto van de activist te plaatsen. Daarmee kun je volgen waar iemand naartoe rijdt.
Dat lukte niet, omdat Tahmasbi de hele dag binnenbleef. Daardoor wist ze niet welke auto van hem was. "In haar berichten liet ze weten dat ze haar missie niet kon voltooien", zei advocaat Ronald van der Horst donderdag in de rechtbank.
Volgens hem heeft justitie haar berichten verkeerd begrepen. "Ze stond er niet om te kijken of hij thuis was. Het plaatsen van een gps-tracker is iets anders dan het observeren van de handel en wandel van iemand."
De advocaat zegt bovendien dat niet is bewezen dat er in april al een plan was om de activist te vermoorden. Hij wil daarom dat K. wordt vrijgesproken. Het OM denkt daar anders over en eist zes jaar gevangenisstraf.
Ook verdacht in Spanje en Italië
De zaak staat niet op zichzelf. De Bossche vrouw wordt in Spanje ook verdacht van betrokkenheid bij een mislukte aanslag op een Spaanse oud-politicus die kritiek heeft op Iran. Hij werd in november 2023 in Madrid neergeschoten, maar overleefde.
Daarnaast verdenkt justitie in Italië haar van betrokkenheid bij een mislukte aanslag op een belangrijk figuur uit de maffia in maart 2024. Ook in die zaken gaat het om verdenkingen. Of de Bossche vrouw daadwerkelijk betrokken was, is nog niet vastgesteld.
In de Nederlandse zaak staan naast K. vijf mannen terecht. Haar ex-vriend, die volgens justitie achter het moordplan zit, is nog voortvluchtig.