Thuiszorgbedrijf uit Oosterhout mag geen nieuwe cliënten meer aannemen

Balans Thuiszorg uit Oosterhout mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) grijpt opnieuw in, omdat het bedrijf nog altijd te weinig heeft verbeterd. Voldoet het niet binnen zes weken aan de eisen, dan moet het een dwangsom van 100.000 euro betalen.

Zonder diploma ingepland Meer dan de helft van de werknemers was destijds in opleiding . Sommige zorgverleners zonder diploma werden zelfstandig ingepland. Ook kwamen gegevens over de deskundigheid van werknemers volgens de inspectie niet altijd overeen met wat er in hun personeelsdossier stond.

De inspectie concludeerde na een bezoek in juli 2025 al dat het bedrijf op verschillende punten tekortschoot. Het grootste pijnpunt was de inzet van personeel.

In totaal voldeed het bedrijf niet aan zes van de tien onderzochte normen. Ook hield de thuiszorgorganisatie zich volgens het rapport niet aan de richtlijnen voor het veilig geven van medicijnen. Daarnaast zouden incidenten onvoldoende worden gemeld.

Weinig verbeterd

Balans Thuiszorg kreeg vier maanden de tijd om de problemen rond het personeel en de andere gebreken aan te pakken, maar dat lukte niet op tijd. Bij een nieuw bezoek in mei zagen inspecteurs dat er nog steeds te veel misging. Vier van de zes opnieuw onderzochte normen waren nog altijd niet op orde.

Daarop kreeg het zorgbedrijf een zogenoemde aanwijzing van de IGJ: er moest snel verandering komen. Maar nu blijkt dat er opnieuw te weinig is verbeterd. Voor de inspectie is de maat daarom vol. Naast de cliëntenstop hangt Balans Thuiszorg nu ook een fikse dwangsom boven het hoofd.

Kritiek op bestuurder

De inspectie is in een verklaring bijzonder kritisch op de bestuurder van de organisatie. “Het ontbreekt de bestuurder aan voldoende kennis en het vermogen om effectief te sturen op de kwaliteit en veiligheid van zorg”, schrijft de IGJ. “Daarmee zijn er nog steeds risico’s voor de cliënten.”

Ondanks de aanwijzing om de zorg drastisch te verbeteren, nam Balans Thuiszorg sinds mei juist meer cliënten aan die complexe zorg nodig hebben. Daarom besloot de inspectie nu ook tot de cliëntenstop. De IGJ houdt goed in de gaten of het bedrijf zich aan de aanwijzing houdt. Als het nodig is, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.