Rien is opgelucht: wildplassen en poepen lijkt voorbij na plaatsen van hek

Bewoners van appartementen aan het Burchtplein in Oss hoeven niet langer rekening te houden met wildplassers, poep en slapende mensen voor hun deur. Na aanhoudende klachten is het parkeerterrein achter hun complex sinds kort afgesloten met een poort.

Rien den Brock (80) verzamelde vorig jaar zomer foto’s van mensen die voor overlast zorgden op het parkeerterrein bij zijn appartementencomplex aan het Burchtplein. “Hier, twee mensen die plassen. Op deze andere foto zie je er drie. En deze vind ik heel vies”, zei hij toen. Op die foto is poep met wc-papier te zien op de parkeerplaats achter zijn appartement.

Oplossing gevonden Woningbouwvereniging BrabantWonen liet eerder weten opnieuw naar de situatie te kijken, maar noemde het “een lastige plek”. Er waren namelijk verschillende gebruikers: winkeliers laden en lossen er. Na nieuw onderzoek zijn er afspraken gemaakt met de winkeliers. Net als de huurders kregen zij sleutels en afstandsbedieningen. Zo kunnen zij blijven laden en lossen en kunnen ook de waardetransporten doorgaan.

De parkeerplaats ligt achter de Albert Heijn en is privéterrein. Omdat er geen poort stond, kon iedereen het terrein op. Rien kon door de stank zelfs zijn ramen niet openzetten. Daarom wilde de buurt dat de parkeerplaats werd afgesloten.

Rien is blij met het hek. “Dit is heel fijn. Ik ga ervan uit dat de overlast nu voorbij is. Tenzij mensen wachten tot de poort opengaat. Maar dan kunnen ze daarna niet meer terug”, grapt hij.

Meer rust verwacht

BrabantWonen verwacht dat de poort de overlast vermindert. “Mensen die er niet hoeven te zijn, kunnen het terrein nu niet meer zomaar op. Dat moet zorgen voor meer rust voor bewoners.” Ook Rien heeft er vertrouwen in dat het weer rustig wordt bij het appartementencomplex.