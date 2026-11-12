PSV hoopt op De Bruyne, honden op een baasje: dit mag je niet missen

PSV probeert een grote vis aan de haak te slaan en in Breda wachten twee asielhonden al twee jaar op een baasje. Verder: een huis in Grave wordt tv-studio voor Sinterklaas, Brabant viert de Elfde van de Elfde en in Eersel schuiven alleenstaanden samen aan tafel. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

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PSV werkt aan een opvallende transfer: de Eindhovense club is in gesprek met Kevin De Bruyne over een mogelijke overstap deze winter. De 35-jarige Belgische middenvelder speelt nu voor SSC Napoli, maar volgens PSV-clubwatchers is er “absoluut hoop” dat hij naar Eindhoven komt. De Bruyne heeft bij Napoli nog een contract tot 2027. De transfer zou vergelijkbaar zijn met de komst van Mario Götze in 2020. Lees hier verder:

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Het huis van Yvonne en Henk Nuijen in Grave wordt zaterdag omgebouwd tot een tijdelijke tv-studio voor het Sinterklaasjournaal van de NTR. Hun interne balkon heeft perfect zicht op de kade waar Sinterklaas aankomt tijdens de landelijke intocht. Het stel had één voorwaarde: hun kleinkinderen moeten gewoon kunnen blijven meekijken. De NTR ging akkoord en de kleinkinderen mogen zelfs op de foto met presentator Merel Westrik.

Check het hier.

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Dan naar Breda. Asielhonden Xena en Waffle zitten al twee jaar in Dierenopvangcentrum Breda, nog altijd zonder nieuw baasje. Xena, een kruising tussen een wolfhond en een Argentijnse dog, heeft de helft van haar leven in het asiel doorgebracht. Waffle is een dove Stafford. Zijn doofheid schrikt mensen mogelijk af, hoewel verzorgers benadrukken dat dat geen probleem hoeft te zijn. Manager Stefanie Molenschot is duidelijk: de honden mogen voor altijd blijven als niemand zich meldt. Woef! Lees hier het verhaal:

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De Elfde van de Elfde is woensdag groots gevierd in heel Brabant. Merel Meijer uit Hank won Carnaval van je Leven. Dat deed ze na een heftige periode: twee maanden geleden overleed haar zoontje. In Schaijk vierden zevenhonderd feestvierders voor het eerst de aftrap van het carnavalsseizoen. En Lowie verraste automobilisten met een flitspaal die volledig in carnavalsstijl was versierd. Hier lees je het hele verhaal.

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Tot slot nog een mooi initiatief uit Eersel. Liset van den Ende organiseert sinds een jaar eetavonden voor alleenstaanden uit haar buurt. Bij elke eetavond schuiven twaalf mensen bij haar thuis aan voor een uitgebreide maaltijd van 7,50 euro. De avonden leiden tot nieuwe vriendschappen en zijn voor de gasten het hoogtepunt van de maand. Het initiatief vindt ook navolging in Reusel, Hapert en Bladel. Lees het verhaal hier.