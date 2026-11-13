Na ernstige blessure en heftig nieuws is Nunnink terug: 'Erg naar mijn zin'

De hockeysters van Den Bosch zijn geweldig in vorm. Donderdagavond werd ook de negende competitiewedstrijd uit bij Oranje-Rood gewonnen: 0-1. Frédérique Matla scoorde voor het eerst sinds vijftien wedstrijden niet, maar maakte dit seizoen al twintig treffers. Wie ook heel belangrijk is in het team is Laura Nunnink (31). Na een ernstige blessure en trieste familieomstandigheden is de Eindhovense weer de oude. “Ik heb het erg naar mijn zin.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nunnink liep aan het einde van het seizoen 2024/2025 een zware blessure op. Tijdens het eerste finaleduel met SCHC scheurde de middenveldster haar kruisband en haar meniscus was beschadigd. In tranen liep ze het veld af. Haar revalidatie duurde lang en ze kende diverse tegenslagen. Nunnink moest noodgedwongen zo'n jaar langs de kant toekijken, maar probeerde zeer regelmatig bij haar club HC 's-Hertogenbosch te zijn. “Het was erg pijnlijk dat het zo lang duurde, zeker omdat het niet goed liep met het team. Ik voelde me supermachteloos. Ik probeerde ploeggenoten op te peppen en aanwijzingen te geven, meer kon ik niet doen.”

Na een seizoen zonder hockey is Nunnink nu weer terug in de ploeg van HC ’s-Hertogenbosch. De Bosschenaren wonnen alle negen competitiewedstrijden en zijn momenteel door niemand te stoppen. “Ik voel me weer helemaal de oude en heb het erg naar mijn zin met de meiden. Na zo’n pittige periode ben ik me er nog meer van bewust dat plezier het allerbelangrijkste is. Ons team loopt momenteel goed en de sfeer is uitstekend.”

"Het was zo verdrietig en er kwam zoveel op ons af."

Na haar revalidatie hoopte ze afgelopen zomer met Oranje mee te mogen doen aan het WK in eigen land. Bondscoach Raoul Ehren besloot Nunnink tot haar grote teleurstelling niet mee te nemen. Momenteel is het onduidelijk of de 205-voudig international terugkeert bij de nationale ploeg. “Na alles wat er is gebeurd (Nunnink verloor tijdens het WK haar schoonmoeder, red.) had ik de behoefte om even te landen. Het was zo verdrietig en er kwam zoveel op ons af”, legt de Eindhovense uit. Ze heeft van de bondscoach de ruimte gekregen om na te denken over haar sportieve toekomst. “Er ligt geen deadline, ik wil mezelf de tijd geven. Ik besef wel dat ik de keuze een keer moet maken, ik kan niet eeuwig on hold staan.”

"Het gaat niet om mij, goals boeien me niet zo."

Hoe openhartig Nunnink was na de gewonnen Brabantse derby tegen Oranje-Rood, zo gefrustreerd was topschutter Matla donderdag. Het lag volgens de 29-jarige aanvalster niet aan het feit dat ze voor het eerst dit seizoen niet aan scoren toekwam. “Het gaat niet om mij, goals boeien me niet zo. Wat telt is dat het goed gaat met het team”, was haar korte reactie. Haar cijfers zijn indrukwekkend, want na negen competitiewedstrijden scoorde Matla al twintig keer. Nog nooit eerder haalde een speelster in de Hoofdklasse die cijfers. Ondanks haar doelpuntendrift werd ze niet geselecteerd door de bondscoach. Over die afwijzing is ze duidelijk. "Ik ga daar helemaal niks over zeggen."