Rob en Anja in tranen nadat Porsche huis binnenrijdt: 'Een hoop ellende'

De Porsche staat er niet meer, maar een enorm gat in de muur laat zien waar de auto door de muur knalde. Rob van de Pas en Anja Linssen uit Eindhoven zijn nog niet van de schrik bekomen. Het scheelde maar een minuut of de crash was anders afgelopen. "Als ik er had gestaan, was ik er niet meer geweest", legt hij geëmotioneerd uit.

Romée Lutterop & Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaf een enorme klap toen de Porsche Panamera op donderdagmiddag door de muur van de woonkamer schoot. De kast die aan de muur stond werd door de auto het huis in gegooid. Volgens Anja stond de auto een meter het huis in. "De neus stond in de kamer, en het nummerbord lag er ook", legt ze uit. Rob haalt de zwaargehavende kentekenplaat tevoorschijn, die nog naast het gat ligt. Het is niet het enige teken van de gebeurtenissen van de dag ervoor. Anja staat voor een houten schot: "De muur is gestut, er staan twee platen tegenaan. Zo is het in ieder geval een beetje dicht." Tussen de twee platen door kijk je de parkeergarage in waar de Porsche vandaan kwam. Het was rond kwart voor vijf dat Rob langs de muur liep om naar de wc te gaan. Vanaf het toilet hoort hij een harde klap. Als hij naar Anja roept om te vragen wat er aan de hand is, komt het eigenaardige antwoord: "Er staat een auto in de woonkamer."

Anja Linssen staat voor het gat waar de Porsche donderdagmiddag crashte (foto: Jan Peels).

Rob weet de bestuurder uit de auto te halen en tegen de muur aan te zetten. "Er kwam helemaal geen muziek meer uit", zegt hij. "Er kwam geen zinnig woord uit. Hij reageerde niet op de vraag wat er gebeurd was", vult Anja aan. Anja belt gelijk 112. Zij vertellen Rob en Anja dat de man niet had gedronken en ook geen drugs had gebruikt. De man geeft eindelijk zelf een verklaring: hij zou hebben moeten uitwijken voor een kat. Rob heeft geen begrip voor de acties van de man. "Toen ik m’n rijbewijs haalde, is mij geleerd dat je er dan maar overheen moet rijden."

"We hebben het al ingewikkeld, en dan krijg je dit er nog bij."

Het stel snapt niet dat ze nog niks hebben gehoord. "Ik zou het lef in m’n donder hebben om langs te komen om te helpen of voor een schadeformulier. Maar nee, helemaal niks", zegt een gefrustreerde Rob. "Het is een hoop ellende en er is nog niemand van die kant geweest die vraagt hoe erg het is, of we ondersteuning nodig hebben", legt Anja de frustratie uit. De twee hebben een lastige periode achter de rug. "We hebben het al ingewikkeld, en dan krijg je dit er nog bij." Het stel kan er niet over praten zonder een traan te laten. Ze slapen nu noodgedwongen in een hotel. Ze hopen op vrijdag te horen of het huurhuis veilig genoeg is om weer terug te komen, ook met het gat in de woonkamer. Hieronder zie je de grote schade die veroorzaakt werd door de Porsche: