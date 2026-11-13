Eigenaar nachtclub is zich 'doodgeschrokken' van nepgranaat voor de deur

Eigenaar Jean-Pierre Kolthoff van Club Verzo in Roosendaal is zich "doodgeschrokken" van de handgranaat die vrijdagochtend voor zijn zaak werd gevonden. De ondernemer werd 's ochtends gebeld door een medewerker met het nieuws en is daarna meteen naar zijn zaak gegaan. Aan het begin van de middag bleek het te gaan om een nepgranaat.

"Ik heb geen idee hoe die daar terecht is gekomen", vertelt Kolthoff aan Omroep Brabant. Hij is sinds sinds 2022 eigenaar van de club en een bekende ondernemer in Roosendaal en omgeving.

Club Verzo is te huren voor feesten en partijen. Vrijdagavond is de horecagelegenheid ook gehuurd. Het is nog onduidelijk of deze festiviteit door kan gaan. "Dit is afhankelijk van wat er uit het onderzoek komt", geeft Kolthoff aan.

Handgranaat is nep

Na de vondst werd de Markt direct ontruimd en afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar de Markt om onderzoek te doen. Daaruit is gebleken dat de handgranaat nep is.

Onduidelijk is wie de granaat voor de club heeft gelegd. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft aangegeven "dat ook het plaatsen van een nepgranaat strafbaar kan zijn."