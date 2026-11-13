Brandweer maakt kerstballen van oude slangen voor slachtoffers brandwonden

Je kat uit de boom redden of je huis blussen: de vrijwillige brandweer in Rucphen zet nóg een stap extra. Ze maken kerstornamenten van oude brandweerslangen. De opbrengst van de actie gaat naar mensen met brandwonden.

Oude en afgeschreven brandweerslangen kun je weggooien, maar je kunt er ook iets prachtigs van maken, zo dacht Joeye.

Met vurig enthousiasme knippen de vrijwilligers daarom rondjes in dikke rode slangen. Een mooi gegraveerd houten plaatje met 'Fijne feestdagen' en brandweerlogo ervoor en voilà, je hebt een waar kerstkunstwerk voor in de boom.

Lopend vuurtje

De brandweerman én papa begon thuis met de actie. Inmiddels gaat het als een lopend vuurtje en doet de halve kazerne mee. Net als heel veel kinderen. "Zo combineren we iets voor een goed doel met samen bezig zijn en leren. En we kunnen ook nog iets vertellen over de brandweer." De eerste veertig tot vijftig zijn al verkocht voor het goede doel.

"Voor ons is dit doel extra bijzonder. Als brandweerman kom je regelmatig in situaties waarbij brandwonden en de gevolgen daarvan een grote rol spelen", zo verklaart Joeye de passie voor het goede doel. "En ik wil ons mooie Rucphen eens positief in het nieuws."

"Ik heb er al meer dan tien gemaakt", zegt de zevenjarige Roos laaiend enthousiast. "Het plakken en in de zakjes doen is heel leuk!" De achtjarige Noud doet het met een duidelijk doel: "Voor mensen die verbrand zijn", vat hij samen. "Ik heb er al vijfhonderd gemaakt", lacht hij.

5 euro

Elk ornament wordt met de hand gemaakt en verkocht voor vijf euro. De volledige opbrengst gaat naar 3FM Serious Request. Dat zamelt dit jaar geld in voor De Nederlandse Brandwonden Stichting. Het glazen huis staat dit jaar in Arnhem in de week voor kerst. Op 18 december gaat het van start.