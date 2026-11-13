Oud-wethouder Bakker klapte uit de school over integriteitsonderzoek

Oud-wethouder Harry Bakker is tegen de afspraken in uit de school geklapt over de vermeende bedreiging en belediging aan zijn adres door burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen. Dat laat het college van B en W weten aan Omroep Brabant. De gemeente beloofde eind deze week een onderzoek naar het voorval openbaar te maken, maar dat laat nog uiterlijk twee weken op zich wachten.

Bakker vertelde afgelopen zondag tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden dat Scholtze hem in februari zou hebben beledigd en bedreigd. Het voorval zou hebben plaatsgevonden toen Bakker nog wethouder was. De gemeente stelde daarop een onafhankelijk onderzoek in.

De onderzoekers delen hun bevindingen wel met de direct betrokkenen. Volgens de gemeente is ervoor gekozen om het rapport nog niet openbaar te maken, zodat de onderzoekers hun werk zorgvuldig kunnen afronden en niet onder druk komen te staan.

Niet gehouden aan afspraak

Volgens wethouder en eerste loco-burgemeester Danique Hoeve, die als plaatsvervangend voorzitter van het college de communicatie over het onderzoek verzorgt, heeft Bakker zich niet gehouden aan de afspraken rond integriteitsonderzoeken. Daarin staat dat betrokkenen terughoudend moeten zijn met publiciteit.

Ook staat in de afspraken dat betrokkenen niet met de pers spreken voordat de burgemeester de raad en media op de hoogte heeft gebracht. De gemeente zegt dat Bakker door zijn optreden tijdens Spraakvermaak het afgesproken proces heeft doorkruist.

De voormalig wethouder heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de gemeente.