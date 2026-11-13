Inbraak bij goudsmid Janne Wouters (27): 'Hier lag mijn levenswerk'
Bij de winkel van goudsmid Janne Wouters (27) uit Hapert is donderdagnacht ingebroken. "Malloten hebben hier de boel kort en klein geslagen en alles meegenomen", vertelt Janne, terwijl ze tussen de glasscherven in haar winkel aan de Melkweg staat.
Janne werkt al acht jaar als goudsmid, ze heeft een eigen winkel met atelier en een eigen sieradenmerk. "Negentig procent van wat hier lag is zelfgemaakt. Het zijn allemaal gouden sieraden. Ik ben ook fan van diamant dus die zaten er ook in. Het is mijn kindje. Hier lag eigenlijk mijn levenswerk... en nu niet meer."
Donderdagnacht werd Janne wakkergebeld. Meerdere mannen met bivakmutsen hebben de deur van haar winkel ontwricht. "Het rolluik hebben ze omhoog gedaan met een hydraulische tang, daarna hebben ze er een krik onder gezet. De krik hebben we als souvenir gekregen, want die ligt hier nog."
"Je werkt honderd uur in de week en in drie minuten is alles weg."
Op camerabeelden kon Janne precies terugzien hoe het is gegaan. "Ze zijn drie minuten binnen geweest. Eentje slaat alles kapot en de ander ruimt", zegt ze. "Je werkt honderd uur in de week en in drie minuten is alles weg. Bizar."
Voor hoeveel geld aan spullen er weg is, durft Janne nog niet in te schatten. "Maar al is het niet het geld, dan is het wel de emotie, pijn en verdriet. En de uren die in de sieraden zitten. Bloed, zweet en tranen. Ik was toch wel heel trots op mijn eigen label dat hier lag. Het is echt heel verdrietig."
"We gaan er alles aan doen om het jaar zo goed mogelijk af te sluiten."
De eerste stap voor Janne is nu puinruimen. Haar hele winkel ligt vol met glas en puin, maar het liefst gooit ze de winkel weer zo snel mogelijk open. "Al is het maar zodat mensen hun reparaties op kunnen halen. De sieraden van klanten lagen veilig opgeborgen in de kluis, daar is gelukkig niets van weg. En we gaan er alles aan doen om het jaar zo goed mogelijk af te sluiten."
De politie laat vrijdagmiddag weten dat ze druk is met een buurtonderzoek en dat de Forensische Opsporing ook onderzoek heeft gedaan. "Er is helaas niemand aangehouden, maar wij gaan tot op heden uit van drie daders."
Over het gereedschap van de inbrekers laat de politie weten dat het "geen gestolen gereedschap van de brandweer is".