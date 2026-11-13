Boer in opspraak door beelden van mishandelde biggen, NVWA start onderzoek

Varkens schoppen, slaan en biggetjes op een harde manier doden. In de nieuwe aflevering van het BNNVARA-programma BOOS zijn verborgen camerabeelden te zien van vier varkenshouderijen met het Beter Leven-keurmerk. Een van de bedrijven is van boer Loes uit Bergeijk. Op de beelden is te zien hoe zij biggetjes tegen een hek slaat om ze te doden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is na het zien van de beelden een onderzoek gestart.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De beelden zijn gemaakt door onderzoeksgroep Ongehoord en door de redactie van BOOS gecontroleerd. Volgens het programma worden op de onderzochte bedrijven zowel "wettelijke regels als de voorwaarden van het Beter Leven-keurmerk overtreden". De beelden roepen bij de onderzoeksgroep vragen op over de controles en de betrouwbaarheid van het keurmerk. Biggetjes tegen een hek geslagen

In de uitzending is te zien dat veehouder Loes biggetjes doodslaat tegen een hek. Daarna gooit ze een biggetje in een bak en loopt weg. Op de beelden is te zien dat het dier na de klap nog leeft. Sommige biggetjes zouden meerdere klappen nodig hebben voordat ze dood zijn.

Doden mag onder bepaalde voorwaarden Het doden van jonge, zieke of zwakke biggen mag onder bepaalde voorwaarden. Daarvoor gelden wel strikte regels over de manier waarop dat gebeurt. De klap moet zo worden toegediend dat het dier onmiddellijk wordt bedwelmd en gedood. Een dier tegen een hek slaan is daarvoor niet de voorgeschreven methode. Ook mag deze manier van doden alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast, niet als routinematige handeling.

De NVWA laat weten dat de beelden aanleiding zijn om een onderzoek te starten naar de vier betrokken varkenshouderijen, waaronder die van Loes in Bergeijk.

Loes laat in een gesprek weten voorlopig niet inhoudelijk op de beelden te willen reageren. Ook staartjes van biggen afgeknipt

In de uitzending is ook te zien hoe Loes staartjes van biggen coupeert. Dat is het gedeeltelijk afknippen van de staart. Dat mag, maar alleen wanneer er bijzondere situaties zijn, bijvoorbeeld het gevaar dat de staarten worden afgebeten. De beelden uit Loes haar bedrijf en die van drie anderen zijn voor de Dierenbescherming aanleiding om de criteria van het Beter Leven-keurmerk aan te scherpen. De organisatie wil expliciet in de voorwaarden opnemen dat geweld tegen dieren verboden is, zodat controleurs daar ook gericht op kunnen controleren. Daarnaast worden de voorschriften voor het doden van dieren aangepast.

Over het Beter Leven-keurmerk Het Beter Leven-keurmerk bestaat sinds 2007 en moet consumenten helpen bij het kiezen van vlees van dieren die onder betere omstandigheden zijn gehouden. Hoe meer sterren, hoe hoger de eisen. Ook bedrijven met één ster moeten aan strengere voorwaarden voldoen dan de wettelijke minimumeisen. Onafhankelijke controleurs controleren of bedrijven zich aan de criteria houden.

De Dierenbescherming heeft de omschrijving op haar website inmiddels aangepast. Daar stond eerder dat het keurmerk betere leefomstandigheden garandeert. Nu staat er dat het keurmerk ervoor zorgt dat het dierenwelzijn wordt gecontroleerd. Bekijk hieronder de beelden van het programma BOOS: