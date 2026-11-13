Koningin Máxima heeft opleiding als reservist voltooid in Breda

Koningin Máxima is vrijdag beëdigd als luitenant-kolonel op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Koning Willem-Alexander en prinses Amalia waren ook bij de ceremonie.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De koningin begon in februari aan haar opleiding tot reservist op de KMA. Daar moest ze zowel theoretische als praktische onderdelen aanleren. Zo volgde ze onder meer training in 'Mentale Vaardigheden' en moest ze zwemmen, klimmen en schieten. Kreeg eerder al haar baret

De laatste onderdelen van de opleiding heeft de koningin afgelopen woensdag afgerond. De koningin kreeg eind mei haar baret als teken dat ze het eerste deel van haar opleiding tot reservist had afgerond.

Toen ze de opleiding startte was ze nog soldaat, maar nu mag ze zich luitenant-kolonel noemen. Luitenant-kolonels bij de landmacht hebben vaak de leiding over een militair leger en vervullen belangrijke staf- of commandofuncties, zo meldt de Rijksoverheid. Koningin Máxima meldde zich destijds aan "omdat onze veiligheid niet meer vanzelfsprekend is en zij, net als vele anderen, een bijdrage wil leveren aan die veiligheid", liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) eerder weten. 23 reservisten beëdigd

De koningin werd vrijdag samen met 23 andere reserveofficieren beëdigd door de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Jan Swillens. Hare Majesteit is geplaatst als reservist bij het Militaire Huis van de Koning en zal als stafofficier haar rol binnen de Koninklijke Landmacht vervullen. Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia zijn lid van het Militaire Huis van de Koning.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia in Breda (foto: Remko de Waal/ANP).

