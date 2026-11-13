Oud-huisarts moet jaar de cel in voor seksueel misbruiken van patiënte
De voormalige huisarts Pieter S. (68) uit Budel is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel voor het jarenlang misbruiken van een patiënte. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag geoordeeld. En daarmee is het hof milder dan de rechtbank die hem eerder vijftien maanden cel oplegde.
Justitie eiste twee weken geleden zelfs drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen S. Daarmee lijkt het alsof hij toch iets bereikt heeft met zijn hoger beroep, maar het doel van de voormalige huisarts was echter om helemaal uit de cel te blijven.
S. gaf tijdens de zitting aan dat hij "doodsbang" is om de gevangenis in te gaan. Hij vreest dat hij zich daar niet staande kan houden, zeker als medegevangenen weten wat hij gedaan heeft.
Voormalig huisarts ontkent
S. erkende ook in hoger beroep volmondig dat hij tussen 2016 en 2019 een patiënte seksueel heeft misbruikt die door haar autisme en psychische voorgeschiedenis bijzonder kwetsbaar was. De 22 jaar jongere vrouw woonde begeleid en had eerder seksueel misbruik meegemaakt.
"Ik ben absoluut bereid verantwoordelijkheid te nemen, maar ik heb grote moeite met een lange celstraf", legde hij de reden van het hoger beroep uit. Hij vertelde hoe gesprekken met de patiënte langzaam veranderden in een vriendschap, vervolgens in verliefdheid en een relatie en dat toen ook de seksuele handelingen begonnen.
Inmiddels kijkt hij heel anders naar zijn omgang met de patiënte. "Ik ben veel verder over mijn grenzen heen gegaan dan ik me bij de rechtszaak realiseerde. Ik zag de relatie toen als gelijkwaardig, maar zie nu dat dat niet zo was."
Vooral de traumatische gevolgen voor de vrouw zegt hij eerder onvoldoende te hebben begrepen. S. is inmiddels uitgeschreven als arts en mag zich van de tuchtcommissie ook nooit meer als arts registreren.
Het gerechtshof oordeelde milder dan de rechtbank en justitie, omdat volgens het hof S. zijn fouten heeft bekend, oprechte spijt heeft en er een laag risico is dat hij opnieuw in de fout gaat. S. mag immers nooit meer werken als arts en is al met pensioen. Ook heeft hij geen strafblad, zo ziet het hof.
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Het hof ziet hetzelfde bewijs als de rechtbank tegen de huisarts en is ook behoorlijk hard in het vonnis.
De huisarts ging volgens de rechters geraffineerd te werk, maakte misbruik van een kwetsbare vrouw met autisme en liet haar geloven dat ze moest leren de seksuele handelingen fijn te vinden. Toch vindt het hof dat twaalf maanden cel voldoende recht doet aan de ernst van het misbruik.
Wel kent het gerechtshof de vrouw meer schadevergoeding toe dan de rechtbank. In plaats van vijfduizend euro moet Pieter S. nu vijftienduizend euro betalen aan de vrouw.
Justitie wilde hogere straf
Volgens justitie verdiende S. juist een hogere straf. Volgens de advocaat-generaal ging het de huisarts niet om liefde, maar om lust en het bevredigen van zijn eigen behoeften.
"Meneer wil er makkelijk mee wegkomen", oordeelde ze. De arts had volgens haar misbruik gemaakt van het vertrouwen van een kwetsbare vrouw met de geestelijke leeftijd van een kleuter, die tegen hem opkeek. "We kunnen er niet omheen. Het gaat om vertrouwen in een arts en dat heeft hij beschaamd."
De vrouw liet via Slachtofferhulp weten diep geraakt te zijn door het hoger beroep. Ze had verwacht dat de huisarts zijn straf zou accepteren, zoals hij beloofd had tijdens de rechtszaak. "Dat jij die straf te hoog vindt, vind ik absurd", liet ze voorlezen. "Ik wil maar één ding: rust en nog eens rust en jou nooit meer zien."