Oud-huisarts moet jaar de cel in voor seksueel misbruiken van patiënte

De voormalige huisarts Pieter S. (68) uit Budel is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel voor het jarenlang misbruiken van een patiënte. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag geoordeeld. En daarmee is het hof milder dan de rechtbank die hem eerder vijftien maanden cel oplegde.

Justitie eiste twee weken geleden zelfs drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen S. Daarmee lijkt het alsof hij toch iets bereikt heeft met zijn hoger beroep, maar het doel van de voormalige huisarts was echter om helemaal uit de cel te blijven.

S. gaf tijdens de zitting aan dat hij "doodsbang" is om de gevangenis in te gaan. Hij vreest dat hij zich daar niet staande kan houden, zeker als medegevangenen weten wat hij gedaan heeft.

Voormalig huisarts ontkent

S. erkende ook in hoger beroep volmondig dat hij tussen 2016 en 2019 een patiënte seksueel heeft misbruikt die door haar autisme en psychische voorgeschiedenis bijzonder kwetsbaar was. De 22 jaar jongere vrouw woonde begeleid en had eerder seksueel misbruik meegemaakt.

"Ik ben absoluut bereid verantwoordelijkheid te nemen, maar ik heb grote moeite met een lange celstraf", legde hij de reden van het hoger beroep uit. Hij vertelde hoe gesprekken met de patiënte langzaam veranderden in een vriendschap, vervolgens in verliefdheid en een relatie en dat toen ook de seksuele handelingen begonnen.

Inmiddels kijkt hij heel anders naar zijn omgang met de patiënte. "Ik ben veel verder over mijn grenzen heen gegaan dan ik me bij de rechtszaak realiseerde. Ik zag de relatie toen als gelijkwaardig, maar zie nu dat dat niet zo was."