Oud-wethouder Harry Bakker doet boekje open over conflict met burgemeester

Oud-wethouder Harry Bakker vertelt in een persoonlijke brief aan Omroep Brabant voor het eerst uitgebreid hoe het conflict met burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen volgens hem is ontstaan. Hij beschrijft hoe de verhoudingen in het college steeds slechter werden, tot een confrontatie in februari. Die leidde tot zijn melding van intimidatie en machtsmisbruik.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bakker begint zijn brief met een terugblik op zijn loopbaan. Hij schrijft hoe hij na een moeilijke start bij de rijksoverheid uiteindelijk tientallen jaren actief werd in de lokale politiek. “Politiek is een slangenkuil”, schrijft hij. “Maar met schade en schande ben ik 25 jaar actief geweest als raadslid en/of wethouder. Nooit problemen gehad met personeel of collega’s, altijd willen helpen en mensen vooruit willen helpen.” Juist daarom vond hij het naar eigen zeggen moeilijk om uiteindelijk een officiële melding te doen van ongewenst gedrag en machtsmisbruik.

"Hij schreeuwde net niet, maar woedend kreeg ik te horen dat ik het niet goed deed."

Volgens Bakker veranderde de sfeer in het gemeentebestuur na de komst van burgemeester Scholtze in 2022. Waar hij zich jarenlang gesteund voelde, werd zijn manier van werken steeds vaker ter discussie gesteld. “Niks was goed, alles moest anders”, schrijft hij. Ook bemoeide de burgemeester zich volgens hem steeds nadrukkelijker met zijn portefeuille. De spanning bereikte een hoogtepunt rond een dossier over de vervanging van een hockeyveld. Bakker schetst hoe de burgemeester na een turbulente raadsvergadering in februari zijn werkkamer binnenkwam, de deur achter zich dichtdeed en hem beschuldigde van het lekken van informatie. “Hij schreeuwde net niet, maar woedend kreeg ik te horen dat ik het niet goed deed, gelekt had in dit dossier en dat hij ervoor zou zorgen dat ik niet meer aan de bak kwam. Hij dreigde met aangifte”, schrijft Bakker in zijn brief. Bakker zegt dat hij niet degene was die informatie had gelekt. Een gesprek of excuses bleven daarna volgens hem uit. Hij besloot uiteindelijk melding te maken van wat hij intimidatie, machtsmisbruik en schending van vertrouwen noemt.

"Ik herken mij volstrekt niet in het beeld wat de oud-wethouder van mij schetst."

Burgemeester Scholtze herkent zich niet in het verhaal van Bakker. “Ik herken mij volstrekt niet in het beeld dat de oud-wethouder van mij schetst”, laat hij weten. Scholtze wil eerst de uitkomsten afwachten van het vooronderzoek door onafhankelijke externe adviseurs. Tot die tijd geeft hij geen commentaar.