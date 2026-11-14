Sinterklaas laat nog op zich wachten, maar deze kinderen zijn er klaar voor

De landelijke intocht van Sinterklaas in Grave begint pas rond twaalf uur, maar de eerste kinderen stonden zaterdagochtend al vroeg aan de Maaskade. Iedereen wil natuurlijk het beste plekje om de stoomboot als eerste te zien. Zo stond Willemijn (8) al om acht uur klaar om de goedheiligman te verwelkomen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Willemijn moet nog een paar uur geduld hebben voordat de stoomboot in zicht komt, maar aan haar enthousiasme ligt het niet. Ze heeft ontzettend veel zin in de komst van Sinterklaas. "Héé Pietje Paniek!"

"Héé Pietje Paniek, wij zijn hier!", staat er op het zelfgemaakte bord van Fem (9). Ze heeft er heel veel zin in. "Het is heel leuk om mee te maken", zegt ze. En verrassend of niet: Fem wil héél graag Pietje Paniek zien. "Ik hoop dat hij dan een handje komt geven."

Fem heeft er zin in (foto: Tom Berkers).

Sint Xavi

Is Sinterklaas gewoon al in Grave? Het is even goed kijken, maar Sint Xavi (9) uit Mill zegt dat hij het is. Samen met zijn zusje Lola (7) kijkt hij gespannen over het dranghek. Ze hebben vanmorgen vroeg de wekker moeten zetten om hierbij te kunnen zijn. Wat er op hun verlanglijstje staat: Xavi wil een Nintendo Switch 2 en Lola wil het liefste slijm.

Sinterklaas toch al in Grave? (foto: Ferenc Triki).

Pepernotendoosje

Dit meisje heeft de handen uit de mouwen gestoken om iets te maken waar alle pepernoten in groten getale in kunnen. Nu hoopt ze heel erg dat de Pieten wel snappen waar haar knutselwerk voor bedoeld is.

Liv en Ella hebben er vertrouwen in

Ook Liv (10) uit Grave en Ella (10) uit Escharen zijn er vroeg bij. De twee vriendinnen wilden de landelijke intocht altijd al eens meemaken en nu die zo dichtbij huis plaatsvindt, laten ze die kans niet schieten. De meisjes staan al een uur aan de kade en proberen zichzelf warm te houden door op en neer te springen. Of Sinterklaas straks ook echt in Grave aankomt? Daar maken ze zich weinig zorgen over. Ze hebben er alle vertrouwen in dat de stoomboot gewoon aanmeert. Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog. Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.

Waar is Sinterklaas? In het Sinterklaasjournaal was deze week te zien dat Sinterklaas niet op de Pakjesboot was. Nog altijd is het niet bekend waar de goedheiligman is. Wie ervoor gaat zorgen dat de Sint tóch gewoon voet aan wal zet in Grave, is ook nog niet bekend. Misschien krijgt Erik van Muiswinkel het wel voor elkaar?