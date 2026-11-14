Sinterklaasintocht in 2028 in Helmond? Grootste politieke partij hoopt het

Sinterklaas is pas net aangemeerd in Grave, maar een stuk verderop in de provincie wordt al druk gesolliciteerd naar de rol van gaststad voor de landelijke Sinterklaasintocht. Helder Helmond, de grootste partij in de gemeenteraad, hoopt dat de goedheiligman in 2028 in de stad aanmeert. Dat jaar viert Helmond zijn 850-jarig bestaan.

Voor het eerst sinds 2000 zette Sinterklaas deze zaterdag weer voet aan wal in het Brabantse land. In het pittoreske vestigingstadje Grave meerde de stoomboot aan en trok de goedheiligman met zijn paard en pieten door de historische straten.

'Op de kaart zetten'

Toch doet Helder Helmond, met acht zetels de grootste partij in de gemeenteraad, een poging om de intocht naar de stad te halen en wel in een bijzonder jaar. In 2028 bestaat Helmond namelijk 850 jaar. "Een bijzondere mijlpaal die volop kansen biedt om onze stad lokaal, regionaal én landelijk op de kaart te zetten", vindt de partij.

En dus hoopt ze dat paard Ozosnel over twee jaar misschien wel langs de kubuswoningen, textielfabriek Vlisco en het Helmond Sport stadion trippelt. Een geschikt onderkomen voor de Sint en zijn pieten is er in ieder geval in Helmond. Het historische kasteel in het centrum is de grootste nog bestaande vierkante waterburcht van Nederland en wordt ieder jaar al omgedoopt tot het Kasteel van Sinterklaas.

Helder Helmond realiseert zich wel dat een intocht niet bepaald goedkoop is. De kosten voor de Landelijke Intocht worden geschat op zo'n half miljoen euro. In een brief aan het College van B en W vraagt de partij of bekeken kan worden of de intocht in de stad haalbaar is.