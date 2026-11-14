Hockeyclub bewaart gegevens oud-leden jarenlang, nu liggen ze op straat

Hockeyclub Were Di uit Tilburg heeft jarenlang persoonsgegevens van oud-leden bewaard, terwijl die allang verwijderd hadden moeten worden. Door het grote datalek bij softwarebedrijf AllUnited zijn deze gegevens ook in verkeerde handen gevallen. De club erkent de fout en biedt excuses aan, maar een van de getroffen oud-leden is kritisch. "Ik neem het ze kwalijk dat ze onze gegevens zo lang hebben bewaard."

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De man was twaalf jaar geleden lid van de Tilburgse vereniging, net als andere leden van zijn gezin. Tot hun verbazing kregen ze deze week bericht dat hun persoonsgegevens waren buitgemaakt bij het grote datalek bij AllUnited. Dat bedrijf verzorgt de ledenadministratie van zo'n 1500 sportverenigingen in Nederland. In een uitgebreide e-mail aan oud-leden geeft Were Di toe dat de club hun gegevens veel te lang heeft bewaard. Volgens de eigen privacyverklaring moeten persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden verwijderd. "Daar willen wij geen excuses voor zoeken. Wij zijn hierin onvoldoende zorgvuldig geweest en nemen daarvoor als vereniging de verantwoordelijkheid", schrijft de club. Het gaat onder meer om namen, geboortedata, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers (IBAN). 'Ik neem het ze kwalijk'

In dezelfde mail waarschuwt Were Di oud-leden dat hun persoonsgegevens kunnen worden misbruikt door oplichters. Zo kunnen ze verdachte e-mails, betaalverzoeken of telefoontjes krijgen van kwaadwillende voor fraude of misleiding.