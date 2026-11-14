92-jarige man overleden na botsing met shovel in Haaren

De man die donderdagmiddag met zijn scootmobiel in een weiland belandde, na een botsing met een shovel op de Hogeweg in Haaren, is overleden. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

Het slachtoffer, een 92-jarige man uit Oisterwijk, werd nog met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Politie en ambulance

Hoe de botsing kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de shovel kwam uit tegenovergestelde richting. Door de klap sloeg de scootmobiel om en belandde de man in het weiland. De scootmobiel raakte daarbij flink beschadigd.

De politie en een ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Samen met omstanders haalden hulpverleners de man uit het weiland.