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92-jarige man overleden na botsing met shovel in Haaren

Aangepast
Man op scootmobiel belandt in weiland na botsing met shovel (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Man op scootmobiel belandt in weiland na botsing met shovel (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

De man die donderdagmiddag met zijn scootmobiel in een weiland belandde, na een botsing met een shovel op de Hogeweg in Haaren, is overleden. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer, een 92-jarige man uit Oisterwijk, werd nog met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Politie en ambulance
Hoe de botsing kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de shovel kwam uit tegenovergestelde richting. Door de klap sloeg de scootmobiel om en belandde de man in het weiland. De scootmobiel raakte daarbij flink beschadigd.

De politie en een ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Samen met omstanders haalden hulpverleners de man uit het weiland.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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