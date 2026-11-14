Scootmobieler (92) die na botsing in weiland Haaren belandde is overleden

De man die donderdagmiddag met zijn scootmobiel in een weiland belandde, na een botsing met een shovel op de Hogeweg in Haaren, is overleden. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

Het slachtoffer, een 92-jarige man uit Oisterwijk, werd nog met spoed naar een ziekenhuis gebracht , maar redde het desondanks niet.

Politie en ambulance

Hoe de botsing kon plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de shovel kwam uit de tegenovergestelde richting dan de man in de scootmobiel. Door de klap sloeg de scootmobiel om en kwam de man uit Oisterwijk in het weiland terecht. De scootmobiel raakte daarbij flink beschadigd.

De politie en een ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Samen met omstanders haalden de hulpverleners de man uit het weiland, maar hij heeft het uiteindelijk dus toch niet gered.