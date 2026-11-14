Navigatie overslaan
Ontdek

Scootmobieler (92) die na botsing in weiland Haaren belandde is overleden

Aangepast
Man op scootmobiel belandt in weiland na botsing met shovel (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Man op scootmobiel belandt in weiland na botsing met shovel (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

De man die donderdagmiddag met zijn scootmobiel in een weiland belandde, na een botsing met een shovel op de Hogeweg in Haaren, is overleden. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer, een 92-jarige man uit Oisterwijk, werd nog met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar redde het desondanks niet.

Politie en ambulance
Hoe de botsing kon plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de shovel kwam uit de tegenovergestelde richting dan de man in de scootmobiel. Door de klap sloeg de scootmobiel om en kwam de man uit Oisterwijk in het weiland terecht. De scootmobiel raakte daarbij flink beschadigd. 

De politie en een ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Samen met omstanders haalden de hulpverleners de man uit het weiland, maar hij heeft het uiteindelijk dus toch niet gered.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.