Angstige momenten voor bewoners bij flatbrand Breda: 'Ik dacht: foute boel'

Bewoners van een flat aan de Grote Houw in Breda zijn zaterdag nog aan het bijkomen van de brand, die vrijdagavond veel schade aanrichtte. De bewoner van het appartement waar het vuur woedde, sprong van het balkon naar beneden en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. "Heel erg schrikken", zegt buurvrouw Tiny.

Verslagen zit William zaterdag te kijken naar de schade in zijn appartement op drie hoog. Hij had zijn huis net gerenoveerd, maar de water- en rookschade in zijn appartement is groot na de brand. Toch hebben de beelden van de avond van tevoren de grootste impact op hem. William was net zijn auto aan het uitladen toen hij een klap hoorde. Hij draaide zich om en zag als eerste de vlammenzee uit het appartement komen. "Een vriend van mij kwam aan en ik zei meteen dat hij 112 moest bellen. Ik ben heel erg verdrietig", vertelt hij aangedaan.

De schade aan het appartement en de omliggende appartementen is groot (foto: Ruud Ritzen/Omroep Brabant).

Met een grote waterstofzuiger is schoonmaker Tim water in het appartement van William aan het weghalen. Tot twee uur vannacht is hij bezig geweest met schoonmaken en ook zaterdag wordt er water weggezogen in de flat. Gerda, die op de tiende verdieping van de flat woont, was vrijdagavond rond half zeven haar wollen sokken aan het aantrekken toen ze een brandlucht rook. "Toen ik uit het raam keek, zag ik ineens allemaal rook naar boven komen. Ik hoorde de buren praten en dacht meteen: dit is foute boel", vertelt ze een dag later.

"Bij iedere trede zag ik hoe ver we nog moesten."

Snel wil Gerda haar jas pakken als er al op de deur wordt gebonsd door brandweerlieden. Ruim veertig bewoners moesten het gebouw verlaten. Angstige momenten voor Gerda, die via het trappenhuis van tien hoog naar beneden moest. "De brandweerlieden zeiden 'je doet het goed', maar ik zag bij iedere trede hoe ver we nog moesten. Je rook de brandlucht voorbij trekken", blikt ze nog altijd ontdaan terug. Ook bij bewoner Tiny zit de schrik er nog goed. "Het was echt paniek. Ik rook de brand en zag op het balkon de vlammen uit het appartement slaan. Heel angstig", zegt ze geschrokken. Tiny kent de bewoner van het appartement goed. Hij ligt zaterdag nog zwaargewond in het ziekenhuis. "Heel erg schrikken en triest." Ook op mevrouw Verhoeven heeft de brand een diepe indruk achtergelaten. "Ik ben nog steeds een beetje beverig. Dit vergeet je niet zo gauw meer", vertelt ze.

"Grijpt me heel erg aan."

Ze kende de bewoner van het appartement goed. Volgens meerdere bewoners zat hij al langer niet zo goed in zijn vel. "Ik sta er echt van te kijken en het grijpt me heel erg aan. Ik moet het allemaal nog even verwerken", zegt Verhoeven. De bewoners werden vrijdagavond opgevangen in wijkcentrum 't Houwke. "Het was fijn om daar even je verhaal te delen", zegt Gerda. Toch blijft de brand haar ook zaterdag bezighouden. "Er gaan zo'n gekke dingen door je hoofd. Het geeft een onveilig gevoel. Ik denk erover na om mijn sleutels bij de deur of op mijn nachtkastje klaar te leggen voor het geval dat", zegt ze. Rond tien uur vrijdagavond mocht het grootste deel van de bewoners weer terugkeren naar huis. Zes bewoners kregen medische hulp, omdat zij rook hadden ingeademd, net als vier agenten. Woningcorporatie Laurentius organiseert aankomende maandag vanwege de impact van de brand een bijeenkomst voor bewoners van de flat.

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