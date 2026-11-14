Nieuwe hoofdrolspeler Gijs Naber valt in de smaak: 'Mooie statige man'

Gijs Naber heeft zaterdag tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave zijn debuut gemaakt als nieuwe hoofdrolspeler. Maar hoe valt hij in de smaak bij het publiek? De eerste reacties zijn in ieder geval positief. "Het is een mooie statige man", vindt een bezoeker.

"Mooi, heel mooi", zegt een man die zelf onder meer betrokken is bij de organisatie van de sinterklaasintocht in Kaatsheuvel. Hij zag Naber van dichtbij. "We hebben hem hier op de kade van de boot zien stappen. Het is een mooie statige man."

Een andere vrouw had niet meteen in de gaten wie dit jaar de hoofdrol vertolkt. "Dus toch", reageert ze als ze hoort dat het Gijs Naber is. Voor haar is het even omschakelen. "Het is altijd weer even wennen, hè. Ik kom nog uit de tijd van Bram van der Vlugt."

Haar volwassen dochter is in ieder geval enthousiast over de nieuwe hoofdrolspeler. "Hij komt enthousiast en positief over. Hij oogt heel vrolijk."