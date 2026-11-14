Nieuwe hoofdrolspeler Gijs Naber valt in de smaak: 'Mooie statige man'
Gijs Naber heeft zaterdag tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave zijn debuut gemaakt als nieuwe hoofdrolspeler. Maar hoe valt hij in de smaak bij het publiek? De eerste reacties zijn in ieder geval positief. "Het is een mooie statige man", vindt een bezoeker.
"Mooi, heel mooi", zegt een man die zelf onder meer betrokken is bij de organisatie van de sinterklaasintocht in Kaatsheuvel. Hij zag Naber van dichtbij. "We hebben hem hier op de kade van de boot zien stappen. Het is een mooie statige man."
Een andere vrouw had niet meteen in de gaten wie dit jaar de hoofdrol vertolkt. "Dus toch", reageert ze als ze hoort dat het Gijs Naber is. Voor haar is het even omschakelen. "Het is altijd weer even wennen, hè. Ik kom nog uit de tijd van Bram van der Vlugt."
Haar volwassen dochter is in ieder geval enthousiast over de nieuwe hoofdrolspeler. "Hij komt enthousiast en positief over. Hij oogt heel vrolijk."
Ook andere bezoekers in Grave reageren positief op het debuut van Naber. De nieuwe hoofdrolspeler lijkt daarmee zijn eerste kennismaking met het publiek goed te hebben doorstaan.
Online reacties
Ook online laten veel mensen weten wat ze van de nieuwe hoofdrolspeler vinden. Onder het Facebook-bericht van Omroep Brabant geeft Astrid hem een 'dikke 10' en prijst Jelka zijn 'prachtige stem'. Miranda hoopt dat de Sint haar huisje niet voorbij rijdt. Zij wil wel 'bij hem op schoot zitten', schrijft ze.
John is vooral bezig met de speculaties die onder meer door Omroep Brabant de wereld in werden geslingerd. Een sinterklaasfan uit Grave was er heilig van overtuigd dat Erik van Muiswinkel de hoofdrol zou krijgen. Ondanks de vele aanwijzingen die hij daarvoor gevonden dacht te hebben, blijkt dat nu toch niet zo te zijn.
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