Na dramatisch nieuws is voetbal de afleiding voor Jesse: 'Niet getwijfeld'

Het was een loodzware week voor Jesse van de Haar (21). De spits van RKC Waalwijk was iedere dag te vinden in het ziekenhuis waar zijn vader Hans ligt die vorige week voor de tweede keer werd getroffen door een herseninfarct. Ondanks het vreselijke nieuws wilde de aanvaller zaterdagavond graag voetballen tegen FC Den Bosch. “Dit is voor mij afleiding, ik wil gas geven op het veld.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hans van de Haar werd in augustus voor het eerst opgeschrikt door een herseninfarct. De assistent-trainer van TOP Oss herstelde na een maandenlange revalidatie, maar vorige week zaterdag werd hij opnieuw in het ziekenhuis opgenomen na een herseninfarct. De dagen daarvoor had hij al lichamelijke klachten en kon hij niet bij de wedstrijd TOP Oss-RKC Waalwijk van zijn zoon Jesse zijn. Nu, een week later, gaat het naar omstandigheden redelijk met oud-spits Van de Haar. “Hij is in goede handen en zijn revalidatie is direct gestart. De vorige keer heeft dat te lang geduurd. Het zal wel nog een tijdje duren voordat hij naar huis mag”, zei zoon Jesse na de wedstrijd van zaterdagavond tegen FC Den Bosch.

Jesse is iedere dag bij zijn vader in het ziekenhuis, zaterdag zelfs in zijn RKC Waalwijk-kleding. Voetballen is in deze moeilijke tijd zijn uitlaatklep. “Ik heb geen moment getwijfeld of ik wilde voetballen. Dit is voor mij afleiding en ik wil er zijn voor het team, zeker in deze mindere periode.” De spits speelde zaterdag uitstekend tegen FC Den Bosch en zag zijn ploeg met 4-0 winnen. Toch baalde hij na afloop. “Het deed pijn dat ik voor de vierde keer dit seizoen de lat raakte, ik had zo graag gescoord. Wel was het een lekkere en verdiende overwinning, waarbij we nog ruimer hadden moeten winnen. We moeten zo doorgaan, dan kunnen we mooie dingen bereiken met dit team." De komende periode zal pittig blijven voor de familie Van de Haar. Jesse is geraakt door de steun die hij kreeg vanuit de voetballerij en zeker vanuit zijn werkgever RKC Waalwijk. “Het getoonde spandoek van de supporters waardeer ik heel erg. Ook de groep helpt me zo goed. Er is een shirt geregeld dat bij mijn vader in zijn ziekenhuiskamer hangt. Eén team, één familie.”

"Het is heel erg klote wat ze meemaken."

Trainer Sander Duits sprak na afloop van het duel in het Mandemakers Stadion zijn waardering uit voor Jesse van de Haar. “Het is heel erg klote wat zijn familie meemaakt. Ik probeer me wel eens voor te stellen wat dit met mezelf zou doen, als het om mijn vader zou gaan. Dat Jesse zo graag wilde voetballen en zich in de wedstrijd op deze wijze liet zien, verdient heel veel respect. Hij was zo enorm belangrijk voor het team en verdiende een goal.” De herseninfarct bij Hans van de Haar bewijst volgens Duits opnieuw dat er veel meer belangrijk is dan voetbal. “Deze sport is hartstikke mooi en leuk, maar dit soort momenten zijn pas echt belangrijk. We proberen elkaar te steunen.”