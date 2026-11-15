Bijnaam Bolle Jos heeft volgens ex-vrouw niets met zijn gewicht te maken

Waarom wordt Joseph Johannes Leijdekkers (35) eigenlijk 'Bolle Jos' genoemd? Lange tijd werd gedacht dat de voortvluchtige drugscrimineel zijn bijnaam te danken had aan zijn vroegere postuur. Maar volgens zijn ex-vrouw Hanane Alla ligt dat anders.

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Volgens Hanane, die sprak met de Amerikaanse journalist Alexander Clapp voor zijn onderzoek naar de voortvluchtige drugscrimineel, heeft haar ex-man zijn bijnaam te danken aan een spijsverteringsaandoening waarmee hij geboren zou zijn. Wanneer Jos pittig at, zou zijn buik behoorlijk opzwellen. In plaats van zijn eetpatroon aan te passen, zou hij zelfs twee maagoperaties hebben ondergaan. Dat vertelt de Amerikaanse journalist aan RTL Boulevard. Tot nu toe werd vooral gedacht dat de bijnaam verwees naar zijn vroegere postuur. Op oudere foto's oogt Jos namelijk wat voller dan op recentere beelden. Of de verklaring van Hanane klopt, is niet onafhankelijk vastgesteld.

Hanane kreeg samen met Jos drie kinderen. Net als haar ex-man verbleef ze enige tijd in Turkije. Volgens eerdere berichtgeving liet Jos haar daar achter toen hij met hun oudste zoon naar Sierra Leone vertrok. Door de jaren heen verzamelde Jos nog heel wat andere namen. Zo staat hij ook bekend als Joske Breda, El Ganador, Hollywood, El Presidente en Kleine Jos. In Sierra Leone zou hij zich zelfs hebben voorgedaan als de Turkse zakenman Omar Sheriff. Ook tijdens zijn reizen door Europa zou Jos verschillende identiteiten hebben gebruikt. Volgens berichtgeving reisde hij jarenlang met vervalste paspoorten op naam van onder anderen Daniel Ernst, Jacob Conrad, Willem Baumer en Edin Shuke. Voor de gouden tip die leidt naar Bolle Jos heeft het Openbaar Ministerie een recordbedrag van 2 miljoen euro uitgeloofd.

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