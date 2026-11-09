Recordbeloning voor Bolle Jos lijkt te werken: politie krijgt nieuwe tips

De beloning van 2 miljoen euro voor de gouden tip over Bolle Jos lijkt mensen aan het praten te krijgen. De politie heeft meerdere tips ontvangen over de voortvluchtige drugscrimineel uit Breda. Dat werd maandagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. Of de tips de politie ook dichter bij Bolle Jos brengen, is nog niet duidelijk.

Eerder al dertig tips Het is niet de eerste keer dat een hogere beloning tips oplevert. In maart 2023 kreeg de politie dertig tips over Bolle Jos , nadat het tipgeld was verhoogd naar 200.000 euro. Maar tot zijn aanhouding leidde dat niet. Met de nieuwe miljoenenbeloning hopen politie en justitie vooral mensen in West-Afrika over de streep te trekken.

Vorige week werd de beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, verhoogd van 200.000 naar twee miljoen euro . Het is de hoogste tipbeloning ooit in Nederland.

De politie onderzoekt de binnengekomen informatie, maar wil niet zeggen hoeveel tips er precies zijn ontvangen of wat erin staat. "Over de binnengekomen tips kunnen we inhoudelijk geen mededelingen doen", laat het onderzoeksteam weten.

De 35-jarige Leijdekkers verblijft in Sierra Leone, waar hij ook bekendstaat onder de naam Omar Sheriff. Volgens verschillende berichten heeft hij nauwe banden met de hoogste kringen in het land. Hij zou een relatie hebben met een dochter van president Julius Maada Bio.

Meer dan honderd jaar celstraf

Leijdekkers groeide op in Prinsenbeek en wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel.

In Nederland is hij veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf, onder meer voor grootschalige drugshandel en het geven van opdracht voor een liquidatie. In België kreeg hij in verschillende zaken nog eens 79 jaar celstraf opgelegd.

In totaal is hij daarmee veroordeeld tot 103 jaar cel. Hij zat daarvan nog geen dag uit. Of de nieuwe tips daar verandering in gaan brengen, moet nog blijken.

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