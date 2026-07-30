Veroordelingen Bolle Jos stapelen zich op: meer dan 100 jaar celstraf

De voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, uit Breda is in België veroordeeld tot veertien jaar celstraf in het omvangrijke drugsproces Costa. Met opnieuw een veroordeling in België voor Leijdekkers staat de teller inmiddels op 103 jaar celstraf. Bij verstek, want Leijdekkers houdt zich schuil in Sierra Leone en verschijnt nooit op zittingen.

Van alle verdachten die donderdag hun straf hoorden, heeft de rechter Leijdekkers de hoogste gevangenisstraf opgelegd. De straf valt een jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De zaak draait om drugssmokkel via de haven van Antwerpen en het witwassen van drugsgeld. De verdachten worden verantwoordelijk gehouden voor de invoer van minstens 25 ton cocaïne, met een straatwaarde van ongeveer 3,5 miljard euro. Voor alle ruim vijftig verdachten samen eiste het Openbaar Ministerie in totaal 451 jaar gevangenisstraf. Internationale cocaïnehandel en geweld

Jos Leijdekkers is de meest gezochte crimineel van ons land. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. Met deze celstraf van veertien jaar komt zijn totaal aan veroordelingen uit op 103 jaar celstraf, grotendeels voor cocaïnesmokkel en geweld:

Celstraffen in België 30 juli 2026, omvangrijk drugsproces Costa: 14 jaar celstraf

19 mei 2026, invoer 11.000 kilo cocaïne: 8 jaar celstraf

16 januari 2026, invoer 2000 kilo cocaïne: 7 jaar celstraf

23 september 2025, invoer 3.500 kilo cocaïne: 8 jaar celstraf

20 juni 2025, invoer 100 kilo cocaïne: 7 jaar celstraf

25 februari 2025, opdrachtgever van een mislukte overval op de douane om cocaïne te stelen: 13 jaar celstraf

26 september 2025, drugsuithaling waarbij een brandwacht wordt mishandeld: 10 jaar celstraf

Cocaïnehandel via slagerij in Genk: 12 jaar celstraf Celstraf Nederland 25 juni 2025, grootschalige drugssmokkel en het beramen van een moord: 24 jaar celstraf

Relatie en kind met dochter van president

Nederland probeert al lange tijd Leijdekkers uitgeleverd te krijgen. Volgens verschillende bronnen heeft hij een relatie en een kind met een dochter van president Julius Maada Bio van Sierra Leone. Dat zou de uitlevering moeilijk maken. Voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers heeft het Nederlandse Openbare Ministerie 200.000 euro uitgeloofd. Justitie had de voortvluchtige Leijdekkers in mei op een haar na te pakken, onthulde De Telegraaf, maar de drugsbaron wist te ontkomen. In gesprek over uitlevering

In Ghana heeft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) gesproken met zijn ambtgenoot Alpha Sesay uit Sierra Leone over de uitlevering van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leijdekkers, ofwel Bolle Jos. Het gesprek vond volgens Van Weel plaats op uitnodiging van zijn collega. In Brussel probeerde het kabinet onlangs nog de EU-hulp aan Sierra Leone stop te zetten om zo het land te dwingen Leijdekkers uit te leveren. Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.

In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: