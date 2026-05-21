Kwestie van tijd tot Bolle Jos gepakt wordt: 'Kan niet eeuwig vluchten'

Misdaadverslaggever John van den Heuvel denkt dat het een kwestie van tijd is dat Bolle Jos daadwerkelijk wordt opgepakt. In De Telegraaf onthulde hij donderdag dat justitie de voortvluchtige drugscrimineel uit Breda op een haar na te pakken had deze maand. “Je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven, ik denk dat het zwaard van Damocles een keer gaat vallen.”

De poging om Bolle Jos te arresteren leest als een spannende thriller. Speciale eenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Marine verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal 'undercoverschip' na een tip dat Leijdekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen.

"Nederland had een heel goede informatiepositie."

“Die actie op zich was goed, ze hadden alleen een beetje pech. Nederland had een heel goede informatiepositie. Ze wisten dat hij af en toe naar buurlanden ging over water. Zodra hij de territoriale wateren zou verlaten, zou hij worden opgepakt. Op de een of andere manier is hij op de hoogte geraakt van de actie of er heeft iets anders gespeeld”, vertelt Van den Heuvel bij radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. De Bredase drugsbaas moet in Europa nog tientallen jaren celstraf uitzitten. Zo werd Jos Leijdekkers in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. In juni 2024 kreeg hij in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie.

Bolle Jos verblijft al enige tijd in Sierra Leone, waar hij nauw samen zou werken met onder meer president Maada Bio. Ook zou hij een kind hebben met de dochter van president Bio. Nederland heeft al meerdere keren aan Sierra Leone gevraagd om de drugsbaas uit te leveren, maar het land weigert dit verzoek telkens opnieuw.

"Men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast."

“Sierra Leone houdt zich van de domme en weigert ieder rechtshulpverzoek. Nederland wil hem zo graag hebben. Hij moet meer dan tachtig jaar straf uitzitten en is een van de grootste drugsbaronnen van Europa. Dus op het moment dat die informatie binnen kwam, hebben ze gezegd: we gaan het op deze manier proberen", aldus de misdaadverslaggever. In oktober had de toenmalige regering van Dick Schoof ook een kans om Bolle Jos te pakken, maar zij zagen er vanaf. En deze keer lukte het dus niet. Maar volgens Van den Heuvel lijkt het net zich nu wel te sluiten. Hoe gaat dit nu verder? “Bolle Jos was al heel voorzichtig maar zijn kringetje wordt wel steeds kleiner. Je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven”, denkt Van den Heuvel. Hij verwacht dan ook dat het een kwestie van tijd is voor het zover is. “Men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast. Justitie heeft gezegd dat hij de hoogste prioriteit blijft. Ik verwacht dat het vroeg of laat een keer misgaat voor hem. Niemand is onvindbaar of ongrijpbaar. Zelfs de grootste drugscriminelen niet.” Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos. In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: