OM wil tipgeld voor Bolle Jos verhogen naar recordbedrag van 2 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de beloning voor de gouden tip over Bolle Jos mogelijk verhogen naar minimaal twee miljoen euro. Dat is tien keer zoveel als nu. Met het enorme bedrag hopen politie en justitie vooral mensen in West-Afrika over te halen informatie te delen over de voortvluchtige drugscrimineel. Dat meldt De Telegraaf.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De hogere beloning zou volgens de krant volgende week al kunnen ingaan. Het zou gaan om het hoogste tipgeld ooit in de Nederlandse misdaadgeschiedenis, schrijft De Telegraaf. Volgens misdaadjournalist John van den Heuvel van de Telegraaf kan een bedrag van 2 miljoen euro effect hebben. "In Nederland staat er hooguit 20.000 euro voor een tip in een moordzaak. In de drugswereld zijn dat peanuts en wagen mensen hun leven niet voor zo'n bedrag. Maar voor 2 miljoen euro is het wel mogelijk, blijkt uit vergelijkbare zaken in Amerika en Mexico." Politie en justitie hopen vooral dat inwoners van Sierra Leone en andere landen in West-Afrika gaan praten. Ze zoeken informatie over waar Jos Leijdekkers, zoals Bolle Jos echt heet, verblijft en hoe hij zich verplaatst. Die informatie moet helpen om hem uiteindelijk te arresteren.

Van twee ton naar miljoenen

Op dit moment is er een beloning van 200.000 euro voor de tip die leidt tot zijn arrestatie. Dat bedrag was al een record in Nederland. Maar tot nu toe heeft het geld niet geholpen om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. De nieuwe beloning zou minstens tien keer zo hoog worden. Het OM heeft de verhoging nog niet officieel aangekondigd. Het is nog de vraag of dit grote bedrag mensen die wat weten over de streep gaat trekken. Experts zeggen dat een hoog tipgeld vaak niet effectief is. Luister hieronder naar onze special over Bolle Jos:

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Al jaren op de vlucht

Bolle Jos groeide op in Prinsenbeek en is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij werd in 2024 veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf, onder meer voor grootschalige drugshandel en het opdracht geven voor een liquidatie.

De drugscrimineel verblijft al langere tijd in Sierra Leone. Daar zou hij nauwe banden hebben met de politieke top. Nederland probeert al geruime tijd om hem opgepakt en uitgeleverd te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De jacht op Bolle Jos is de afgelopen tijd steeds verder opgevoerd. Nederland probeert onder meer via diplomatieke en financiële druk op Sierra Leone zijn uitlevering voor elkaar te krijgen. Met de nieuwe miljoenenbeloning komt daar mogelijk een extra middel bij: mensen uit zijn omgeving verleiden om te vertellen waar hij zit. Alle verhalen over Bolle Jos lees je in ons dossier.



Alles over de jacht op Bolle Jos, zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.