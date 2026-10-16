Twee ton voor dé tip over Bolle Jos, maar geld maakt mensen niet spraakzaam

Twee ton. Zoveel geld heeft het Openbaar Ministerie (OM) over voor de gouden tip die leidt naar de precieze verblijfplaats van Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat bedrag staat al drieënhalf jaar op zijn hoofd, maar blijkbaar heeft nog niemand toegehapt. Hoe kan dat?

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bolle Jos, die opgroeide in Prinsenbeek, leidt een luxe leven in Sierra Leone. Hij krijgt daar zelfs bescherming van mensen die hem eigenlijk zouden moeten oppakken, blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian. Dat er twee ton voor hem is uitgeloofd, lijkt daar weinig aan te veranderen. Geld werkt soms averechts

Een hoog tipgeld kan soms zelfs tegen justitie werken. Onderzoekers van de Open Universiteit zochten in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum uit waarom mensen informatie delen met de politie. Hun conclusie is helder: een hogere beloning leidt niet automatisch tot meer meldingen of betere informatie. Meer tip- en beloningsgeld kan zelfs een negatief effect hebben op de informatie die binnenkomt. Tipgevers hebben verschillende redenen om te gaan praten. Geld speelt zeker een rol, maar emoties wegen minstens zo zwaar. Denk aan rechtvaardigheidsgevoel, wraak, vergelding, aandacht of zelfbescherming.