Dertig tips over 'Bolle Jos' na uitloven beloning 200.000 euro

Bij de politie zijn dertig tips binnengekomen over de internationaal gezochte Jos Leijdekkers uit Breda, ook wel bekend als Bolle Jos. Ze volgen op het besluit van het Openbaar Ministerie een week eerder om een beloning van 200.000 euro uit te loven voor de gouden tip. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

"De recherche is nog bezig met het nalopen van die tips", zei presentatrice Anniko van Santen. Bolle Jos wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne. Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto was gestapt.

De opsporingsdiensten denken dat de man al langere tijd niet meer in Nederland verblijft. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en op de Europese lijst met 93 meest gezochte criminelen.

