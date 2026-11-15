Hond Sushi krijgt gigantische knuffel cadeau, maar een baasje blijft uit

Twee jaar geleden ging Sushi viral op TikTok, omdat hij maar geen nieuw baasje kon vinden. Inmiddels is de hond zes jaar geworden en woont hij nog altijd in Dierentehuis Den Bosch. Reden genoeg om de jarige hond eens flink in het zonnetje te zetten. En omdat Sushi niets liever doet dan spullen slopen, kreeg hij voor zijn verjaardag een gigantische knuffelbeer cadeau.

De hond werd bekend door een TikTok-video van het dierentehuis, die bijna een miljoen keer werd bekeken. In de video zwaaiden honden die al lange tijd in het asiel zaten een labrador uit die na een paar dagen al geadopteerd was.

Vooral Sushi maakte veel los bij kijkers. "Waarom wil niemand Sushi?" en "Hoe kan Sushi daar al zo lang zitten?", vroegen mensen zich af. Ondanks alle aandacht woont Sushi twee jaar later nog altijd in het dierentehuis.

Sushi is een Akita, een hondenras dat niet voor iedereen geschikt is. Bovendien liet hij zich destijds niet altijd van zijn beste kant zien als geïnteresseerden kwamen kijken. "Sushi heeft het hier veel te goed naar zijn zin. Hij wil hier niet weg", vertelde Maud Kuijs van Dierentehuis Den Bosch twee jaar geleden.

Een gigantische knuffelbeer

Op zijn zesde verjaardag draaide alles even om Sushi. De medewerkers haalden de grootste knuffel tevoorschijn die ze konden vinden, zodat de jarige hond zich helemaal kon uitleven. Het duurde dan ook niet lang voordat de vulling eruit lag. Ook werd er voor Sushi gezongen en kreeg hij een lekkere verjaardagssnack.