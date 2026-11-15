Brand in rieten kap in Lieshout onder controle: 'Veel geluk gehad'

De brand in een rieten kap van een huis aan de Fazantlaan in Lieshout is onder controle. De brandweer heeft zondag rond half zes het sein brandmeester gegeven. Twee tankautospuiten en een hoogwerker kwamen naar de brand, ook een gespecialiseerd rietdakteam uit Gelderland bood hulp. Bij de brand raakte niemand gewond.

De eerste melding van de brand kwam rond tien voor vier. Volgens een woordvoerder van de brandweer Brabant Zuidoost ging het om een schoorsteenbrand die oversloeg naar de rieten kap van het huis.

Het huis staat in het buitengebied in een bosrijke omgeving tussen Stiphout, Lieshout en Gerwen.

Extra onderzoek door rietdakteam

De brand is volgens hem beperkt gebleven tot het riet rond het schoorsteenkanaal. Het rietdakteam heeft extra onderzoek gedaan naar de kachelpijp en het dak geïnspecteerd.

"De eerste inzet van de brandweer is meteen goed geslaagd, dat heeft ervoor gezorgd dat de brand nu onder controle is", zegt de woordvoerder. Hij benadrukt dat de bewoners veel geluk hebben gehad, een rieten kap is erg moeilijk te blussen.

Waarom is een rieten dak zo moeilijk te blussen?

Het rietdakteam heeft speciaal materiaal waarmee ze een rieten dak kan inspecteren. Zij weten wat er nodig is om het vuur in een rieten dak volledig te kunnen blussen.

Soms wordt het riet uit elkaar getrokken om het vuur onder controle te krijgen. De brand kan zich in riet namelijk snel verspreiden en is slecht te blussen omdat riet water juist tegenhoudt. Ook laait het vuur soms op andere plekken onverwachts weer op.