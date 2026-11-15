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Schoorsteenbrand zet rieten kap in vlam in Lieshout

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Brand in rieten kap van huis in Lieshout (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Brand in rieten kap van huis in Lieshout (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

De rieten kap van een huis aan de Fazantlaan in Lieshout staat zondag in brand.  Twee tankautospuiten en een hoogwerker zijn opgeroepen. Ook een gespecialiseerd rietdakteam komt ter plaatse. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het huis staat in het buitengebied in een bosrijke omgeving tussen Stiphout, Lieshout en Gerwen.

De eerste melding van de brand kwam rond tien voor vier. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een schoorsteenbrand die is overgeslagen naar de rieten kap van het huis. 

Later meer. 

  • Schoorsteenbrand zet rieten kap in vuur en vlam in Lieshout (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
    Schoorsteenbrand zet rieten kap in vuur en vlam in Lieshout (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Schoorsteenbrand zet rieten kap in vuur en vlam in Lieshout (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Schoorsteenbrand zet rieten kap in vuur en vlam in Lieshout (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

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