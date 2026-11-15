Kat Mino voelt zich helemaal thuis in deze winkel in Den Bosch

Klanten van de Action aan de Gruttostraat in Den Bosch kijken vaak verbaasd op als zij door de schappen struinen en ineens een rode, harige en vooral schattige verrassing zien. Kater Mino voelt zich helemaal thuis in de winkel en nestelt zich regelmatig in de schappen. "Een bekende klant van ons", lacht een medewerkster zondag.

Wie een kijkje op de dierenafdeling van de winkel aan de Gruttostraat neemt, zou zich bijna verbazen over de realistische kwaliteit van de knuffel in het schap. Maar deze rode kater spint, rekt zich lekker lang uit, ademt en is levensecht.

Vaste gast

"Dat is Mino. Hij is er iedere dag", lacht een medewerkster van de Action. "We sturen hem vaker weg omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat hij hier binnen rondloopt, maar dan loopt hij hier binnen tien minuten weer binnen."

Mino heeft zelf ook een mandje bij zijn baasjes, die iets verderop in de wijk wonen. Die komen hem vaak ophalen in de winkel, omdat ze alweer weten hoe laat het is. Toch weerhoudt dat Mino er niet van om iedere dag een bezoekje te brengen. "Hij zit vaak al klaar voor de deur net voor openingstijd. Dan zit hij gewoon om half acht 's ochtends al te wachten voor de deur tot we opengaan", vertelt de medewerkster.

Verbaasde klanten

Dat doet Mino niet zomaar, want hij weet haar plekjes goed te vinden. "Meestal maakt hij een knus plekje voor zichzelf, bijvoorbeeld bij de deurmatten of tussen de hondenmandjes op de dierenafdeling. Soms zit hij ook weleens op de stoelen achter de kassa."

De medewerkers krijgen regelmatig verbaasde klanten aan de kassa, maar zij weten genoeg als het over een dier in de winkel gaat. "Ojee, dat is Mino weer." Toch kunnen veel klanten ook genieten van de harige viervoeter in het schap. En de rode kater zelf, die kijkt niet eens meer op van de klanten en ligt met de oogjes dicht rustig te chillen.