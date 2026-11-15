Moeder en dochter zien zinkende auto en bedenken zich geen moment

Een moeder en dochter die zondagavond bij veerpont het Capelse Veer in Sprang-Capelle reden, wisten niet wat ze zagen toen er ineens licht uit het water kwam. Er bleek een auto in het water te drijven. Beiden twijfelden geen moment en schoten de automobiliste te hulp. Door de heldhaftige daad liep het met een sisser af. "Als wij er niet waren geweest, was ze niet uit de auto gekomen", denkt de moeder.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De moeder en dochter, die anoniem willen blijven, waren zondag bij een concert in Tilburg geweest. Ze moesten door een afsluiting op de A27 binnendoor omrijden. Toeval bestaat niet, want op het moment dat ze langs de veerpont kwamen, zagen ze ineens licht in het water. "Toen we goed keken, zagen we dat er een auto in het water was gereden. Het was net gebeurt, maar de wagen was al dusdanig aan het wegdrijven en zinken. De stroming was heel sterk", vertelt de moeder. Haar dochter, die als handhaver werkt, bedacht zich geen moment en begon langs de waterkant achter de auto aan te rennen. "Ze probeerde contact te maken met de automobiliste en belde ondertussen 112." Moeder haastte zich ondertussen richting de veerpont om versterking van andere automobilisten te halen. "Gelukkig allemaal mannen die kwamen helpen", vertelt ze.

Doorweekt en onderkoeld

Haar dochter weet de automobiliste aan te moedigen, zodat ze haar raam open zou maken en om uit de wagen te klimmen. "De vrouw kon niet goed zwemmen en was helemaal in shock en in paniek. Uiteindelijk heeft ze een stuk gezwommen en konden mijn dochter en een andere omstander haar uit het water trekken." De vrouw was helemaal doorweekt en onderkoeld. Een hoop mensen die te hulp schoten, verzamelden zich in de tussentijd ook langs de waterkant. Samen hebben ze de vrouw opgevangen in een auto, zodat ze op kon warmen tot de hulpdiensten er waren. Toen hulpverleners er eenmaal waren, was de auto al gezonken. Ambulancepersoneel ontfermden zich verder over de vrouw. Bij de moeder en dochter kwam ondertussen het besef wat zich in een split second allemaal had afgespeeld. "Ik ben niet zo koelbloedig, maar mijn dochter is door haar werk gewend aan calamiteiten en reageerde ongelofelijk snel", zegt de moeder trots. Had anders kunnen lopen

Pas toen het langs de waterkant wat rustiger werd, kwam het besef dat dit heel anders had kunnen aflopen. "Als wij er niet waren geweest dan had de auto twee minuten na ons haar auto nooit meer gezien. Dan was ze er nooit zelf uitgekomen", denkt ze. Aan het einde van de avond zijn de dames zelf ook weer een beetje opgewarmd en bekomen van de schrik. "We waren erg geschrokken, maar het is goed afgelopen." De automobiliste is na behandeling in de ambulance door een bekende opgehaald en naar huis gebracht. "Ze was helemaal van het padje, maar ook heel dankbaar dat iedereen te hulp schoot en zijn taak opnam", sluit ze af.