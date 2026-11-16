Buurt opgeschrikt door uitslaande brand, Claudia snel met kat naar buiten

"Je moet snel naar buiten, er is brand." Met die woorden werd Claudia zondagavond door de buren gewaarschuwd, terwijl ze thuis net de kerstboom had versierd. Even later stond ze met haar partner en kat buiten en zag ze hoe vlammen uit een huis bij haar in de Heikestraat in Tilburg sloegen. Ook een gezin met een baby moest halsoverkop vluchten. Op blote voeten stonden ze buiten, tot ze werden opgevangen door buurman Jos.

De brand brak zondagavond uit in een woning boven een bedrijfsgebouw aan de Heikestraat. De vlammen sloegen al snel uit het pand, waarna meerdere huizen in de straat werden ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Volgens getuigen zou vlak voor de brand een man zijn weggerend. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek.

"Het was best spannend. Je weet niet hoe zoiets zich ontwikkelt."

Toen de brand uitbrak, was Claudia thuis. "Ik stond in de keuken en mijn vriend stond onder de douche. Opeens werd er op het raam en de deur gebonkt", vertelt ze. In eerste instantie dacht ze dat er iets mis was bij haar eigen huis. "Alles was nat voor de deur", legt ze uit. "Maar toen zei een buurvrouw: 'Je moet snel naar buiten, er is brand'." Met hun kat onder de arm verlieten ze direct hun huis. Buiten werd al snel duidelijk dat de brand niet bij hen, maar iets verderop in de straat woedde. "Je zag heel veel rook en heel veel vuur. Vanaf de achterkant konden we goed zien dat heel het huis in brand stond. Het vuur was ook al overgeslagen naar het huis ernaast."

De brandweer begon direct met het nat maken van omliggende woningen om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Ook het huis van Claudia werd natgespoten. "Daar ben ik heel blij mee. Het was best spannend. Je weet niet hoe zoiets zich ontwikkelt." Hoewel ze rond twee uur 's nachts weer naar binnen mocht, kwam van slapen niet veel meer. "Door de adrenaline heb ik een tijd wakker gelegen."

"Ze stonden op blote voeten buiten."

Overbuurman Jos zag hoe bewoners van naastgelegen huizen op straat stonden, dat gold ook voor een gezin met een baby. "Ze stonden buiten met alleen een doek om zich heen", vertelt hij. "Toen heb ik hen binnen gevraagd. Het was daar een stuk warmer. Ik heb ze ook schoenen gegeven, want ze stonden op blote voeten buiten." Volgens Jos maakt de brand veel los in de straat. Buurtbewoners vragen zich af hoe groot de schade precies is en of het zwaar getroffen pand nog behouden kan blijven.