Weggelopen patiënt met infuusnaald misbruikt identiteit Eindhovenaar

Een man uit Eindhoven was zondag onterecht het middelpunt van een zoekactie. De politie was op zoek naar een 32-jarige patiënt die uit een ziekenhuis was weggelopen, met mogelijk nog een infuusnaald in zijn arm. Maar de man bleek in goede gezondheid thuis te zitten. Zijn identiteit was misbruikt, laat een politiewoordvoerder maandag weten.

Eerder werd nog gemeld dat de man was weggelopen uit een ziekenhuis in Eindhoven , maar het ging om een ziekenhuis in Düsseldorf. Daar was iemand weggelopen en de Nederlandse politie kreeg hier melding van, omdat de man mogelijk in Eindhoven zou zijn.

Het verhaal blijkt anders te zitten, zo blijkt nu. De 32-jarige man die werd gezocht, zat gewoon thuis: in goede gezondheid. Hij was dus niet de patiënt die de benen had genomen uit het ziekenhuis.

Navraag bij de politie leert dat de identiteit van de man uit Eindhoven is gebruikt door een patiënt in het ziekenhuis in Düsseldorf. De Eindhovenaar is eerder slachtoffer geworden van een diefstal waarbij zijn pasjes werden gestolen, zo vertelde hij de politie.

Het is maandag niet duidelijk of de patiënt uit Düsseldorf inmiddels is gevonden.