“De liefste zus die er was.” Zo denkt Loes Grijseels terug aan Henny Slaats-Grijseels (79) uit Eindhoven: een vrouw die altijd en voor iedereen klaarstond. Ze werd ziek, later bleek ze alvleesklierkanker te hebben. “Ik zou willen dat ik haar nog eens om advies kon vragen”, zegt Loes.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Loes en haar oudere zus Henny hebben in hun jeugd al een goede band. Ze wonen bij hun ouders in het Eindhovense Woensel. Het gezin bestaat uit vader, moeder en vijf kinderen. Henny is de echte ‘grote zus’. “Op latere leeftijd hebben we een betere band gekregen”, blikt Loes, die tegenwoordig in Helmond woont, terug. Henny krijgt al vroeg kinderen. Met haar man krijgt ze drie zoons. Samen zijn ze een eenheid, omschrijft Loes: "Ze vormden een warm gezin waar de deur altijd openstond." Met Henny als het baken van rust in een hectisch mannenhuis: “We kwamen veel bij elkaar. Als er iets was, kon ik altijd bij haar terecht.”

Henny was voor iedereen lief en aardig (foto: privéfoto).

Op de vraag wat Henny als mens typeert, is Loes heel duidelijk: “Altijd even lief en aardig tegen iedereen. Ze was er ook voor iedereen.” Of dat nou haar eigen zoons, schoondochters, neven of kleinkinderen van iemand anders zijn: voor Henny was iedereen gelijk. "Daarnaast kon ze op haar strepen staan. Je hoorde het wel als ze het ergens niet mee eens was. Ze kon je op een bepaald punt op je nummer zetten. Dan zei ze: zou je niet dit of zou je niet dat”, herinnert haar zus nog goed. “Maar ze was nooit bevooroordeeld.”

Henny wilde ook altijd graag dat onenigheid werd rechtgezet. Op zo’n moment greep ze in. “Ze probeerde mensen altijd weer op één lijn te krijgen. Geen gedoe, dingen moesten opgelost worden”, zegt Loes. Ze vult aan: “Ze was de lijm in onze familie.”

Henny samen met haar man (foto: privéfoto).

De twee zussen trekken er graag samen op uit. Met z’n tweeën gaan ze vaak op pad met de trein: naar de 50-plus beurs of naar Nijmegen. Samen zitten ze bijvoorbeeld graag samen op de tribune tijdens het wandelevenement de Vierdaagse. Met hun moeder samen, toen die nog niet ziek was, gaan ze ook graag met drieën naar de kerstmarkt in Valkenburg. Het zijn momenten waar Loes met warme gevoelens op terugkijkt. “Dat waren de krenten in de pap. Dat we voor elkaar en met elkaar iets deden.” Voor moeder gezorgd

Later hebben ze voor hun moeder gezorgd. Zoals Henny er voor iedereen is, staat ze ook voor hun moeder altijd klaar. Daar denkt Loes vandaag de dag nog vaak aan. “Ik waardeer het zo dat ze er voor mijn moeder is geweest.”

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Henny tobt voor ze ziek wordt al langer met haar gezondheid. Loes merkt dat als ze samen op pad zijn. “Dat we vaker moesten gaan zitten. Dan zei ze niet ik ben moe, maar dat ze maar een kop koffie moesten drinken.” Zo probeert ze haar ongemakken zoveel mogelijk te verbergen voor anderen.

Na verloop van tijd gaat ze steeds verder achteruit. Ze wordt zieker en later wordt alvleesklierkanker bij haar ontdekt. “Maar ze wilde er geen ruchtbaarheid aan geven.” Dat merkt Loes als ze bijvoorbeeld met haar zus naar het ziekenhuis gaat. Henny voelt zich dan bezwaard dat er iemand speciaal voor haar meegaat. Maar haar naasten doen dat dat maar al te graag voor haar. “Ze vond het erger voor mij dat ik bij haar moest gaan zitten dan dat ze ziek was.”

Henny hield ook van een feestje (foto: privéfoto).