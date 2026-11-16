Ronald had een tumor van 10 kilo in zijn buik: 'Was een unieke operatie'

Tien jaar geleden ging Ronald van de Kimmenade (67) uit Tilburg naar de huisarts omdat hij zich niet goed voelde. Vorige zomer werd pas duidelijk wat er precies aan de hand was: er zat een tumor ter grootte van een basketbal in zijn darmstelsel. "Als ik nu terugkijk, realiseer ik me pas dat het kantje boord is geweest."

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na een zakenreis in 2015 naar China voelde Ronald zich niet goed. De huisarts verwees hem door naar het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (ETZ) voor een scan. "Na een half uur zou de uitslag komen, dus ik bleef wachten. Na een uur hoorde ik niks, na twee uur ook niet. Toen kwam een arts zeggen dat ik mijn vrouw moest bellen." Op dat moment voelde Ronald de grond onder zijn voeten wegzakken. "Ik dacht: dit is foute boel." De arts vertelde dat Ronald een hele zware longontsteking had. "En er zit nog meer, maar we weten niet wat het is, dus we gaan biopten (een stukje weefsel weghalen om dat te testen, red.) nemen." In Tilburg konden ze Ronald niet helpen. Zijn dossier werd doorgestuurd naar het Radboud in Nijmegen. "Daar zeiden ze dat een vaatmalformatie was." Dat is een afwijking in de bloed- of lymfevaten. Ronald werd behandeld met bloedtransfusies. "In 2024 kreeg ik 35 zakken bloed per jaar. Dat is heel veel."

"Over de hele wereld werd gezocht naar vergelijkbare gevallen."

De transfusies hielpen niet. Na allerlei scans en MRI's wisten ze ook in Nijmegen niet meer hoe ze Ronald konden helpen. "Dit was iets nieuws. Over de hele wereld werd gezocht naar vergelijkbare gevallen. Er werd toen ook al wel gesproken over een tumor, maar niet kwaadaardig."

Uiteindelijk kwam Ronald terecht bij chirurg Sijbrand Hofker van het Universitair Medisch Centrum Groningen. "Deze arts voerde weleens typische operaties uit die niemand anders durfde te doen." Dokter Hofker wilde Ronald wel opereren. "Er waren twee operatiekamers nodig voor alle mensen en apparatuur", weet Ronald. "Ze hebben mijn slagaders afgesneden, darmen losgekoppeld en die tumor en een deel van de darmen in een teil gelegd. In de tweede operatiekamer zat een ploeg klaar om de darmen schoon te pellen. Er bleek twee meter darm niet meer te redden, maar het restant was genoeg om te leven zonder infuusvoeding."

"Ik dacht: ik doe mijn ogen open, dus ik zal wel leven."

De operatie duurde niet de geplande zes uur maar elf uur. Voor de operatie woog Ronald 136 kilo en daarna 89 kilo. Drie dagen na de operatie werd Ronald wakker. "Ik dacht: ik doe mijn ogen open, dus ik zal wel leven." De operatie vond vorige zomer plaats. Een aantal maanden later is Ronalds stoma verwijderd. "In januari ben ik naar China gevlogen voor de zaak. Alsof er niets gebeurd is. Ik voel me stukken beter. Het is een hele opluchting." Ronald is de artsen dankbaar. "De dokter heeft een unieke operatie uitgevoerd. Hij wilde over een paar jaar met pensioen, maar ik heb gezegd dat ze het hem zouden moeten verbieden om met pensioen te gaan, omdat hij echt mensenlevens redt!"

"Zo hoop je eigenlijk heel oud te worden."