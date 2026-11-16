Amber (20) redt vrouw uit het water: 'Ze zat verstijfd in de auto'

‘Komt er nou licht uit het water?!’ Amber twijfelde geen seconde toen ze een auto bij de veerpont in Sprang-Capelle in het water zag liggen. De bestuurster zat er nog in en probeerde achteruit te rijden, terwijl de auto door de sterke stroming steeds verder afdreef en met de neus dieper wegzakte. Door Ambers snelle handelen kon de 35-jarige bestuurster zondagavond veilig aan wal komen. “We hebben haar direct met dekens in de auto gezet totdat de ambulance er was.”

Toen Amber en haar moeder zondagavond na een concert richting de oversteek tussen Sprang-Capelle en Dussen reden, zagen ze een auto in het water liggen.

“We zagen dat er nog iemand in zat, want de remlichten gingen aan. De vrouw probeerde nog achteruit te rijden, maar ze dreef al weg.” Amber sprong samen met haar moeder uit de auto en begon meteen naar de bestuurster te roepen. “Kom uit de auto! Kom uit de auto!, riep ik.”

De vrouw zat helemaal verstijfd en in shock achter het stuur, totdat ze Amber hoorde. “Toen probeerde ze het autoraam open te maken.” Ondertussen dreef de auto steeds verder af, met de stroming mee. "De paniek bij haar was best wel groot. En je zag ook echt dat ze eigenlijk niet wist wat ze moest doen. Dus ik ben heel blij dat wij hier op dat moment waren."

Amber volgde de afdrijvende auto vanaf de kant en scheen het lichtje van haar telefoon richting de vrouw in het water. "Zwem naar de kant, volg mij, kijk naar het lichtje en zwem naar me toe,” riep ze in het Engels. Het was niet alleen pikkedonker, maar ook regende het zondagavond hard.

“Het was heel erg koud. De vrouw kon niet goed zwemmen en sprak geen Nederlands.” Amber rende naar de stenen in het water aan de kade. “Toen ben ik in het Engels blijven roepen en naar mevrouw blijven zwaaien en heb haar aangemoedigd: ‘Kom op, je kan het, je bent er bijna!’ En toen heb ik haar hier met een omstander uit het water gehaald."

Samen hebben ze de vrouw in warme dekens in een auto gezet totdat de ambulance er was. “Ik heb later haar man ook nog gesproken. Van hem heb ik gelukkig gehoord dat alles heel goed met haar ging." De vrouw heeft geen verwondingen overgehouden aan het heftige voorval.