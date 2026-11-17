De Britse acteur Robert Pattinson wordt de nieuwe James Bond. Dat is maandag bekend gemaakt en voor superfan Johan Antens uit Baarle-Nassau is dat een onverwachte keuze. "Ik had een iets jonger iemand verwacht", vertelt hij in het radioprogramma Afslag Zuid. "Maar ik denk wel dat Robert het goed gaat doen."

Johan is een echte 007-verzamelaar en hij is lid van de vereniging James Bond Nederland. Hij reisde de wereld over voor bijeenkomsten en premières van verschillende Bond-films. Johan is dus dé man om aan te vragen wat hij van de nieuwe James Bond vindt. "Het nieuws zag ik aankomen, maar deze acteur niet", vertelt Johan.

Hoewel Johan blij is met de keuze, had hij gedacht dat ze voor een jonger persoon zouden gaan. "Een bondfilm produceren en in de bioscoop krijgen, dan ben je een jaartje of drie onderweg. Met iemand die 40 jaar is kun je denk ik een film of drie à vier maken."

Voldoet aan de eisen

Al denkt Johan wel dat Pattinson aan de juiste eisen voldoet. "Zonder iets te zeggen moet iedereen je binnen zien komen. Ik denk wel dat Robert het heel goed gaat doen. Ik ken hem vooral uit Harry Potter, als Batman en uit Twilight."

We weten nu dus wie de rol gaat vervullen, maar verder is er nog niet heel veel bekend. "Wel weten we dat het nu niet meer onder de vlag van Eon Productions verder gaat, maar onder Amazon. Daar zijn de meningen over verdeeld, maar ik zie het wel als voordeel. Amazon is veel groter en heeft meer geld, dus dat zou zomaar eens voor een spektakel kunnen zorgen."