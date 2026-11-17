Een kleine maand nadat een boom het dak van zijn woonwagen verwoestte, zit Grad Damen er treurig, maar vooral heel erg koud bij. Hij slaapt sinds de storm noodgedwongen in een caravan voor zijn deur. “Het is toch niet normaal dat ze me aan m’n lot overlaten”, zucht hij.

De eerste dagen na de klap kreeg Grad drie hotelovernachtingen aangeboden door de gemeente. “Maar wat moet ik in een hotel voor maar drie nachten? Daar heb je niets aan.” Daarna was de Bredanaar op zichzelf aangewezen. “Ik heb een stroomkacheltje staan, maar dat gaat wel in de papieren lopen. Gas durf ik hier niet aan.”

De eerste weken na de storm wachtte Grad geduldig op actie van de gemeente, maar zijn geduld raakt langzaam op. “Mijn kinderen kunnen niet langskomen. Normaal zie ik mijn dochters om het weekend, maar dat gaat nu niet. Ik wil weten waar ik aan toe ben”, zucht hij.

'Andere boom kan elk moment om gaan'

Tijdens de storm op vrijdag 23 oktober kwam een enorme boom op het dak van Grads woonwagen terecht. De boom doorboorde het dak en kwam terecht in de slaapkamer van Grad’s dochtertjes. "Die boom is gewoon dwars door mijn bovenverdieping gegaan, langs het stapelbedje van mijn twee dochtertjes. Gelukkig was er niemand thuis, anders waren ze misschien wel dood geweest."

De boom stond op terrein van de gemeente, langs de vijver van het Liniepark bij de Edisonstraat. De dag na de storm was goed te zien dat de boom rot was. Zodra Grad een stuk afbrak, kwam er een hele hoop stof vrij. “De gemeente heeft nog een bedrijf gestuurd om de boom op te ruimen. Die mannen zeiden toen dat de boom ernaast ook nader onderzocht moet worden. Want die kan ook elk moment om gaan."

Aansprakelijkheid wordt onderzocht

Toch is het sinds die eerste week stil gebleven. “De eventuele aansprakelijkheid van de gemeente wordt momenteel onderzocht door de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekeraar”, laat een woordvoerder weten. "Ik kan geen uitsluitsel geven over de termijn waarop dit onderzoek afgerond is.” De overige bomen naast het woonwagenkamp zouden versneld zijn onderzocht.