Black Friday is pas volgende week vrijdag, maar de aanbiedingen vliegen je nu al om de oren. Winkels en webshops halen alles uit de kast om klanten te verleiden tot een aankoop. Niet elke klant valt voor die verleiding, en ook sommige winkeliers doen niet meer mee aan het koopjesfestijn. Je ziet het hierboven in Brabant Vandaag.

Het voelt soms bijna té mooi om waar te zijn: dat mooie koopje dat je al een tijdje wil hebben, staat nu met grote korting in de Black Friday-uitverkoop. En dat is nu precies waarom het zo aanlokkelijk is, volgens marketingdeskundige Niels van de Ven van Tilburg University. "Die korting kan je dan net over die drempel trekken", legt hij uit.

Volgens de expert hoeven klanten niet bang te zijn dat de koopjes niet echt zijn. Sommige bedrijven probeerden in vorige jaren klanten te misleiden over hoe hoog de korting is. Tegenwoordig komt dat volgens Van de Ven minder voor, omdat hier streng op wordt gecontroleerd.