Twee medicijndealers uit Breda moeten jaren de cel in, zo oordeelde dinsdag de rechtbank in Den Haag. De mannen runden een illegale handel in pillen, waar klanten soms niet beter van werden maar juist zieker. De mannen zelf werden er wel beter van, financieel gezien dan.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het was een doodgewone website, slaappillen.net. Niks darkweb, maar openbaar. Ze hadden een klantenservice voor vragen en bestellingen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was hun website "een professioneel gerunde miljoenenbusiness". Maar je mag niet zomaar handelen in geneesmiddelen zonder vergunning. Hun medicijnen ware meestal wel betrouwbaar. Maar niet altijd, zo bleek tijdens de behandeling van de zaak. Er waren ook klanten die dachten dat ze een betrouwbaar product kochten tegen bijvoorbeeld pijnklachten. Maar ze slikten juist spul dat tien tot honderd keer sterker was dan het echte product. En er zat ook wel eens iets tussen dat al lang over de datum was of verkeerd gemaakt. Slachtoffer

Toen de politie in april 2025 in Voorburg de dood van een vrouw van 44 jaar uit Voorburg onderzocht, stuitte ze op namaakpillen. De vrouw had ze via internet gekocht en dacht dat het oxycodon, een sterke pijnstiller, was. Maar er zat iets anders in, de gevaarlijke stof protonitazeen. Dat is een sterke pijnstiller die moeilijk te doseren is en gemakkelijk kan leiden tot een overdosis. Het doosje was met de post bezorgd en kwam uit een huis in Breda.

Afbeelding van de nep-oxycodon-pillen (foto: Trimbos Instituut).

In dat huis in Breda woonde Leon Z. (29), bij zijn moeder. Een man met gokproblemen en schulden. Hij runde vanuit zijn werkkamer een illegaal distributiecentrum voor medicijnen. De politie vond op zijn laptop vijfduizend bestellingen. Drugs

Bij hem thuis lagen tienduizenden doosjes met vierhonderdduizend pillen. Ze droegen bekende namen als Diazepam, Oxazepam, Tramadol, Naproxen en dus ook Oxycodon. Agenten vonden ook nog zesduizend XTC-pillen, amfetamine en coke. De politie had een vrachtwagen nodig om alles weg te halen. Leon Z. werkte mee aan het onderzoek en betuigde spijt. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij het alleen voor het geld deed, zonder naar gevaren en risico's te kijken. Naar eigen zeggen verdiende hij er 800 euro per week mee. Hij krijgt 4 jaar gevangenisstraf, na een eis van 6,5 jaar. Koerier

De andere verdachte is François L. (34) uit Breda. De geboren Fransman was koerier bij PostNL. Hij haalde bijna dagelijks tussen de vijftig en honderd pakketjes op in grote boodschappentassen. Ze gingen naar klanten in Nederland, België, Denemarken en Spanje. De politie ontdekte ook dat hij achter de smokkel zat van 500 kilo cocaïne, in augustus 2023. Daarom werd tegen deze François L. de zwaarste straf geëist: tien jaar cel. Er rolde dinsdag zeven jaar uit. De rechters stellen dat hij zijn functie bij Post NL heeft misbruikt. De Bredanaar, bekende deels de beschuldigingen, maar zei dat hij niks wist over de inhoud van de pakketjes. Kopstukken

De twee mannen uit Breda zijn gestraft voor bezit van en handel in geneesmiddelen en drugs, over een periode van 2,5 jaar. Niet voor de dood van de klant uit Voorburg. "Haar overlijden tekent de ernst van het in omloop zijn van illegale medicijnen", stelt de rechtbank in Den Haag. Deskundigen denken dat er zeker 13 mensen zijn overleden door de vervuilde pillen of namaakpillen uit Breda. Terwijl deze rechtszaak speelde, speurden politie en justitie naar de organisatie achter de webwinkel. Een maand geleden werden de vermoedelijke kopstukken opgepakt in Rotterdam, Den Haag en het Westland.