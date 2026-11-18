De Rijense vlogger Bas Visser, online bekend onder de naam HalperNL, maakt op zijn website reclame voor illegale goksites, zo ontdekte Omroep Brabant. Illegale goksites zijn een groot probleem en ze promoten is verboden, volgens de Kansspelautoriteit zitten er grote risico’s aan. De autoriteit beraadt zich op stappen. HalperNL trok in het verleden vaker de aandacht met zijn seksreizen naar Thailand.

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De 35-jarige Visser neemt sinds 2019 vlogs op die hij plaatst op zijn YouTube-kanaal. Die gaan voornamelijk over zijn verblijf in Thailand, de seks die hij daar heeft met sekswerkers en de levensadviezen voor mannen die hij deelt. Op zijn kanaal heeft hij bijna 60.000 abonnees, daarnaast verkoopt hij kleding met zijn uitspraken erop en runt hij een website waar gebruikers tegen betaling extra video’s kunnen bekijken en met elkaar kunnen chatten.

Illegale sites

Op die website plaatst Visser ook korte artikelen over voedingssupplementen, reizen en: online gokken. In meerdere artikelen worden goksites aangeprezen. Over een aantal websites wordt gezegd dat je er kan gokken ‘zonder Cruks’.

Cruks verwijst naar het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dat is een registratiesysteem om te voorkomen dat mensen met een gokverslaving kunnen gokken. In Nederland moeten sites verplicht aangesloten zijn bij dit systeem, sites die dat niet doen zijn illegaal.

De inmiddels verwijderde artikelen.

Geld verdienen

De promotie gebeurt subtiel. Zo wordt er naar de sites verwezen in een artikel dat juist gaat over wetgeving. Mike Heesters van top10casino.nl weet veel van online gokken: “Mijn vermoeden is dat het hier gaat om een commerciële linkbuildingconstructie”, zegt hij. Hiermee proberen websites hoger in Google te komen, door te betalen voor links naar hun site. Heesters: “Websites die bezoekers doorverwijzen naar illegale online casino's kunnen hier bovendien geld aan verdienen, bijvoorbeeld via een vaste vergoeding per aangebrachte speler. Dit komt veel voor binnen de online gokwereld.”

Ethische norm

Het promoten van sites die zonder Cruks werken noemt hij “zorgwekkend”. “Mensen die zichzelf via Cruks hebben uitgesloten moeten juist beschermd worden tegen kansspelen.” Frank op de Woerd van casinonieuws.nl deelt die mening. “Het ontbreken van die bescherming als verkoopargument gebruiken, vind ik bijzonder kwalijk, het overschrijdt iedere ethische norm.”

Eerder ophef

Rond de vlogs van Visser ontstond al eerder ophef. Zo zou hij sekswerkers zonder toestemming filmen en de beelden publiceren. Panorama.nl ging undercover in zijn chatgroep en zag onder meer dat er gesproken werd over seks met minderjarigen.

Dat het een serieus probleem is bleek eerder dit jaar. Uit onderzoek naar 41 illegale casino’s bleek dat deze goed waren voor zo’n 1,7 miljoen maandelijkse bezoeken vanuit Nederland. “Dit laat zien dat het om een veel groter probleem gaat dan alleen de verwijzingen van deze vlogger”, aldus Heesters. Medio 2025 stonden er ruim honderdduizend mensen in het Cruks-register.

HalperNL in een bar in Thailand (Bron: YouTube).